'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi

Boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 'Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun' diyerek evi terk eden kadını kusurlu buldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 05.06.2022 09:57
  • Güncelleme: 05.06.2022 10:11
'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Mahkeme, evi terk eden kadını kusurlu buldu. Davalı kadının davacı erkeğe ’Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun’ dediği ve eşyalarını da alarak evi terk edip gittiği gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu vurgulandı. Kararı davacı kadın, istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, kadının kusursuz olduğuna hükmetti. Bu karar davacı koca tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda şöyle denildi:

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

"Bölge adliye mahkemesince yapılan istinaf incelemesinde, davacı erkeğin dava dilekçesinde kusur isnadında bulunmadığı, herhangi bir vakıaya ve tanık deliline de dayanmadığı belirtilmiştir. Davalı kadının davacı erkeğe ’Seni boşarım ulan, bana beş kuruşluk çay içirmiyorsun’ diyerek evi terk etmesi kusurlu davranıştır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

'Yaman' Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

‘Yaman’ Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

5
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

DAHA FAZLA
SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı

O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada