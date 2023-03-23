'Cennete gönderdim' dediği çocuklar ölü bulunmuştu: Tatile giden babaannelerinin evinde öldükleri ortaya çıktı

Kocaeli’de polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen şahsın evinde yapılan aramada biri 13 diğeri 10 yaşında iki çocuk ölü bulundu. Olayın gerçekleştiği dairede ölen çocukların babaannesinin yaşadığı ve babaanne evde olmadığı için babalarının çocukları buraya getirdiği öğrenildi. Yaşanan olayı anlatan apartman sahibi Serdar Gün, “Ölen 2 çocuğun annesi olaydan sonra buraya geldi. Feryat figan edip kapıyı açtırdı” dedi.

Gece 02.00 sıralarında Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, polisler M.R. isimli bir şahsı kimlik kontrolü yapmak için durdurmuş ve M.R.’nin “Çocuklarımı cennete gönderdim” demesinden şüphelenmişti. Şüphe üzerine evde yapılan aramada M.R.’nin çocukları Yağmur (13) ve Emre (10), ölü bulunmuştu. M.R., gözaltına alınırken çocuklar ise morga kaldırılmıştı. Otopsi için yapılan morgta yapılan incelemenin ardından Yağmur Rüzgar ve Emre Rüzgar kardeşlerin cenazeleri memleketleri Mardin’e götürülmek üzere yola çıktı. Öte yandan, olayın gerçekleştiği dairenin M.R.’nin annesine ait olduğu ve annesi şehir dışındayken çocuklarını buraya getirdiği öğrenildi.

“Annesi yokken çocukları hunharca katledip kaçtı”

M.R.’nin apartmandan kaçtığı sırada balkonda olduğunu ve kaçışını gördüğünü belirten apartman sahibi Serdar Gün, “Yaklaşık 1 sene önce bu evi, bir teyzeye sattık. Dün akşam 22.00 - 23.00 sıralarında da teyzenin oğlu buraya 2 çocuğuyla gelip, çocukları katletmiş. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi çıkıp gittiğini gördüm. Ben balkondaydım, denk geldim. Annesi Antalya’da tatilde. Şu an burada yok. Annesi yokken çocukları hunharca katledip kaçtı. Sonrasında da yakalandığını biliyoruz. Sahilde, ‘Çocuklarımı cennete gönderdim’ diyerek kendini savunmaya çalışmış. Ölen 2 çocuğun annesi olaydan sonra buraya geldi. Feryat figan edip kapıyı açtırdı. Burada zaten polis, ambulans, savcı hepsi vardı gece. Ne diyebiliriz ki, Allah ıslah etsin” diye konuştu.

Olay ile alakalı soruşturma sürüyor.