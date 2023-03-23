'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulunmuştu

Kocaeli’de polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada "Çocuklarımı cennete gönderdim" diyen şahsın evinde yapılan aramada biri 13 diğeri 10 yaşında iki çocuk ölü bulundu. Morgda yapılan otopsinin ardından cenazeler Mardin’e gönderilmek üzere yola çıktı.

Gece 02.00 sıralarında Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, polisler M.R. isimli bir şahsı kimlik kontrolü yapmak için durdurmuş ve M.R.’nin “Çocuklarımı cennete gönderdim” demesinden şüphelenmişti. Şüphe üzerine evde yapılan aramada M.R.’nin çocukları Yağmur (13) ve Emre (10), ölü bulunmuştu. M.R., gözaltına alınırken çocuklar ise morga kaldırılmıştı. Buradaki işlemlerinin ardından Yağmur Rüzgar ve Emre Rüzgar kardeşlerin cenazeleri memleketleri Mardin’e götürülmek üzere yola çıktı. Öte yandan, olayın gerçekleştiği evin M.R.’nin annesine ait olduğu ve yaşlı kadının bir süredir tatil maksadıyla il dışında olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.