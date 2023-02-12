'Cennetten bir köşe' denilerek satılan rezidansta umutlar tükeniyor

Hatay’da yer alan ve ‘Cennetten bir köşe’ denilerek satılan Rönesans Rezidansın enkazında umutlar tükeniyor.

Hatay’da 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yerle bir oldu. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binada yakını olan vatandaşlar ise çaresizce umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Enkazdan çıkartılan cansız bedenlerin yakınları tarafından teşhis edilmelerinin ardından kimlik tespitleri yapılıyor. Cumhuriyet savcısı tarafından bölgede inceleme yapılırken, cenaze araçları da rezidansın önünde bekliyor. TTK maden işçileri, AFAD ve yurt dışından gelen ekipler hazır beklerken, iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor.

Rezidansın müteahhidi tutuklandı

Öte yandan, Rönesans Rezidans İnşaat’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçmak için geldiği İstanbul Havalimanı’nda ekipler tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.