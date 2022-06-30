'Change oto ve oto parçası' operasyonunda 3 tutuklama

Yalova merkezli İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı düzenlenen 'change oto ve oto parçası operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

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  • 30.06.2022 21:20
  • Güncelleme: 30.06.2022 21:34
'Change oto ve oto parçası' operasyonunda 3 tutuklama
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde 50 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Çalışmada 4 otomobil, 1 oto motorunun yanı sıra 50 adet kaput, kapı, çamurluk, araç göğsü, torpido, direksiyon, koltuk ve gösterge paneli gibi kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen otomobil parçası ele geçirildi.

4 milyon TL değerinde oto ve oto parçası ele geçirildi

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Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL civarı olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan A.U., A.Ü. ve H.İ. tutuklandı. E.A. ve A.E.C. ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. Diğer şüpheliler ise mahkemece serbest bırakıldı.

Şasi numaraları ve hasarlı oto parçaları değiştirildi

Yakalanan otomobillerden birinin Türkiye’ye kaçak olarak girişi yapıldıktan sonra, trafikten çekilen aynı marka ve model bir aracın şase numaraları montajlandığı belirlendi. Öte yanan diğer 3 otomobilin ise Bulgaristan’a hasarlı parçalar ile çıkarıldığı ve bu parçaların yerine orijinal parça takmak suretiyle Türkiye giriş yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin Bulgaristan’dan temin ettikleri araçların tescilini yaşlı kişiler üzerine yaptırdıkları, bu yaşlı kişiler ile araçları gümrükten yurda soktukları da belirlendi. Araçlar yurda girdikten sonra da yaşlı şahısların araçsız olarak ülkelerine geri gönderdikleri tespit edildi.

İHA

Editör
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