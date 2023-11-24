'Çiçek Doktoru' Öğretmenler Günü'nde bir kamyon dolusu çiçek dağıttı

Sosyal medyada “Çiçek Doktoru” unvanı ile tanınan Ümit Ersan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bir kamyon dolusu çiçek dağıttı.

Sosyal medyada “Çiçek Doktoru” unvanı ile tanınan Ümit Ersan, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde vatandaşlara ve öğretmenlere bir kamyon dolusu çiçek dağıttı. Kalanşo, kaktüs ve sukkulent türü çiçeklerden alan vatandaşların mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Ümit Ersan, öğretmenlerin gününü kutlamak için çiçek dağıttıklarını belirterek, “Biz bunun planlamasını yaklaşık bir ay önce yapmıştık ama tam da Öğretmenler Günü’ne denk geldiği için Türk halkına ve öğretmenlerimize böyle güzel bir sürpriz yapmak istedik” dedi.

Bir kamyon dolusu çiçekle okul ve meydanları gezdiklerini kaydeden Ersan, “Aracımızda yaklaşık olarak bin 500 adet çiçeğimiz vardı. Şu an hemen hemen yarısı bitti. 700 ile 800 adet şu an için dağıttık diyebilirim” diye konuştu.

Dağıtılan çiçeklerden alan Ayşe Keskin güzel bir etkinlik olduğunu söyleyerek, “Çok mutlu oldum ve güzel bir şey. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Onlar kutsallar” ifadelerini kullandı.