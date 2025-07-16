'Cimri', 28 Temmuz'da Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda

Moliere’in ünlü eseri "Cimri", Semaver Kumpanya tarafından Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan "Harpagon" performansıyla sahneleniyor. 7 sezondur kapalı gişe oynanan oyun, 28 Temmuz’da İstanbul Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda seyirci ile buluşacak.

Oyunun biletleri, Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu. 17. yüzyıl Fransız komedya yazarı Moliere’in bu ölümsüz eserinde seyirci, belirli bir karakter ve zümre üzerinden evrensel insanlık hallerine bir pencere açarak, ailelerin iç dinamiklerine ve sürpriz rastlantılara tanıklık edecek.