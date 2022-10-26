'Çocuk odası hastalık sebebi olabilir'

Çocuk odalarındaki toza dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük, “Büyük bir özenle hazırlanan çocuk odaları, çocuğunuzun geçmeyen şikayetlerinin sebebi olabilir” dedi.

Türkiye Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük, düzenli temizlenmeyen tozlu odaların çocukları hasta edebileceğini söyledi. Doç. Dr. Öznur Küçük, “Anne babada da alerji varsa, çocukta alerji görülme oranını yüzde 70’leri buluyor. Bu durumda çocuğun rahatlaması ve şikayetlerinin azalması için doktor kontrolü ile birlikte oda ve ev düzenlemesi çok önemli bir hal alıyor” dedi.

“Ev tozu akarları solunum ve deri yolu ile çocuğa geçerek alerjik şikayetleri arttırabilir”

Alerji şikayetlerine dikkat çeken Dr. Küçük, “Çocuklarda son yıllarda artan alerji şikayetleri, döküntüler, geçmeyen öksürük ve aksırıklar, uykusuzluk odanın özelikle de yatağın iyi temizlenmemesinden kaynaklanabilir. Mite dediğimiz ev tozu akarları solunum ve deri yolu ile çocuğa geçerek alerjik şikayetleri arttırabilir. Bunları en aza indirmek için odanın düzenli olarak yüksek çekiş gücü olan, tozu ve ev tozu akarlarını suya hapseden süpürgelerle süpürülmesi şikayetlerin azalmasını sağlayabilir. Normal elektrik süpürgeleri tozu alırken bir yandan da eve geri verir. Bu anlamda sulu sistemle süpüren, hepa filtreli ve yüksek çekiş gücü olan süpürgeleri tercih etmek önemlidir. Bu ürünler aynı zamanda evde solunan havayı da temizler. Ayrıca evde nem dengesini sağlayan ürünler de kullanabilirsiniz. Çocuklar ne kadar sağlıklı nefes alırsa, alerji şikayetleri o kadar azalacaktır” şeklinde konuştu.

“Alerji okul başarısını azaltıyor”

Dr. Küçük sözlerine şöyle devam etti: “Alerji şikayetleri çocukların gece sağlıklı uyumasına engel olur. Çarşaf-yorgan-yastık gibi ürünlerin pamuklu, odanın sade döşenmiş ve mümkünse az eşyalı olması gece uykusuna katkı sağlar. Ayrıca yatağın da temiz olması, ortamın neminin yüzde 40-60 arasında bulunması önemlidir. Çocuklar gece kesintisiz uykuya geçtiklerinde büyüme hormonu salgılanır. Çocuklar gece ne kadar rahat ve kesintisiz uyurlarsa büyümeleri de o kadar desteklenmiş olur. Sık sık uyanan, burnu tıkalı çocuk gece boyu huzursuzdur. Sabah okula gitmek istemez, derslerde verimsiz ve isteksiz, gün içinde hırçın ve uykusuz olabilir. Eğer bu belirtiler varsa, çocuğunuzu takip eden doktoru mutlaka bilgilendirin.”

“Yatak ve battaniyelerin süpürülmesi oldukça önemli”

Yatak ve battaniyelerin süpürülmesine vurgu yapan Dr. Küçük, “Alışkanlıklarımız sadece halıların ya da koltukların süpürülmesi yönünde olsa da, özellikle ev tozu akarına karşı alerjisi olan çocuklar için, derin dövücü süpürgelerle yatak ve battaniyelerin süpürülmesi oldukça önemli. 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite (ev tozu akarı) yaşayabiliyor. 1 gram ev tozunda 500 tanesi canlı olmak üzere 19 bin mite bulunuyor. Ev tozu akarlarının temizlenmesi için önerilen, sulu filtrasyon yapan yani tozu, kiri, ev tozu akarlarını suya hapseden elektrik süpürgelerinin kullanılmasıdır” açıklamasında bulundu.