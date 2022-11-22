Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, düzenli ve doğru diş fırçası kullanımı ile ağız ve diş tedavi gereksinimini minimum seviyeye indirmenin mümkün olduğunu söyledi. Erdem, "Çocukların ağız ve diş sağlığı sorunları fiziksel gelişimlerini engelleyen önemli bir faktör" dedi.

İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla, Diş Hekimliğinin ülkemizdeki tarihi, güncel durumu ve sağlıklı bir toplum olmanın temel faktörlerinden biri olan ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, “Ülkemizde diş hekimliği eğitimi 1908 yılına kadar İstanbul’da Tıbbiye Mektebi müfredatı içinde son derece sınırlı bilgilerle verilmiştir. Nihayet 1908 yılında Tıbbiye Reisi (Tıp Fakültesi Dekanı) Cemil Topuzlu Paşa’nın bilgisi ve izni dahilinde Halit Şazi tarafından Dişçi Mektebi adıyla kurularak 1909 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Tıbbiye Muallimler Meclisi’nin bu okulun kurulması için müzakerelere başladığı tarih 22 Kasım 1908’dir ve her yıl 22 Kasım günü Diş Hekimleri Günü, içinde bulunduğu hafta da Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır" dedi.

Diş Hekimliği eğitiminin güncel durumunu ve toplumun ağız ve diş sağlığı ile ilgili genel bakış açısını da değerlendiren Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, “Sadece İstanbul Üniversitesi ile başlayan diş hekimliği eğitimi, öğrencilerin mesleğe olan ilgisiyle günümüzde farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim vermeye devam etmektedir. Ancak ağız ve diş sağlığı açısından ülkemiz hala arzu edilen düzeye gelebilmiş değildir. Bugün hala nüfusumuzun yüzde 87’sinde yapılması gereken en az bir tane diş tedavisi ihtiyacı vardır. Yetişkin nüfusun çoğunluğu diş sağlığına önem vermemekte, bu nedenle geleceğimiz olan çocuklarımız da ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik alışkanlıkları kazanamamaktadır. Özellikle çocukların ağız ve diş sağlığı sorunları, fiziksel gelişimlerini engelleyen önemli bir faktördür" ifadelerini kullandı.

"Düzenli ve doğru diş fırçası kullanımı ile ağız ve diş tedavi gereksinimini minimum seviyeye indirmek mümkün"

Hızla ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik politikaları geliştirmenin önemine ve bireylerin kendilerinin sorumluluk kazanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem sözlerini şöyle tamamladı: "Sağlık politikaları koruyucu hekimlikten ziyade tedavi edici sağlık hizmetlerinin gelişmesine yöneliktir. Sadece düzenli ve doğru diş fırçası kullanımı ile ağız ve diş tedavi gereksinimini minimum seviyeye indirmek mümkündür. Bu da tedavi hizmetleri için harcanan zaman ve paranın en az seviyeye inmesine olanak sağlar. Bu nedenle hızla ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik politikaları geliştirmek, bireylerin bizzat kendilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda diş hekimleri kadar sorumlu olduğu konusunda farkındalık oluşturmak, en önemlisi aileler ile birlikte okullarda da sağlık eğitimine önem vermek zorundayız. Sağlık mutluluktur. Türkiye’de modern diş hekimliğine hizmet etmiş ve hizmet etmeye devam eden tüm diş hekimlerinin günü kutlu olsun."