'Çocukların Festivali' depremzede çocuklar için kapılarını açtı

Bu yıl depremzede çocuklar için kapılarını açan ‘Çocukların Festivalli’ etkinliğinde bilet gelirleri afet bölgesine oyun parkı yapımında kullanılacak.

‘Çocukların Festivali’ bu sene 5’inci kez Zorlu PSM ev sahipliğinde İstanbul’daki afetzede çocuklar için kapılarını araladı. Çocuklar konser, tiyatro, sanat atölyeleri başta olmak üzere 50’den fazla etkinlikle sanatla buluştu. Çizgi filmlerden çıkıp gelen karakterlerin eğlenceli danslarıyla çocuklarıyla karşıladığı festivalde ödüllü yarışmalar, dans gösterileri, perküsyon atölyeleri, illüzyon gösterileri, tiyatro, sihirbaz okulu, çok sevilen çizgi film kahramanlar da çocuklarla buluştu.

Festival her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden önemli sanatçılarla çocukları atölyelerde bir araya getirdi. Resim tutkunu çocuklar Yiğit Yazıcı ve Mehmet Sinan Kuran’la birlikte hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktarırken, Dans Fabrika ve Ömer Yeşilbaş’la birlikte duygularını dansla anlattı.

“Bilet gelirlerini deprem bölgesinde çocuk parkları yapımı için kullanacağız”

Bugünün çok duygulu bir gün olduğunu belirten Festival Direktörü Tomru Dereköylü, “Depremzede çocuklar için festivalimizi açtık. Burada yaklaşık 500’e yakın çocuk birçok denimler gerçekleştiriyorlar. Bunların arasında tiyatro gösterimi, dans, boyama, gastronomi, müzik, gibi birçok etkinliklerden faydalanıyorlar. Bu festival için çok uğraştık. O yüzden bu ilk değil sonda olmayacak. Bugün depremzede çocukları ağırlıyoruz. Yarın ve Pazar günü de tüm çocuklarımıza açık olacak. Buranın bilet gelirlerini deprem bölgesinde çocuk parkları yapımı için kullanacağız. Herkesi buraya bekliyoruz. Çocukların gülümsemeleri tüm yorgunluğumuzu alıyor. Toplamda etkinlik 3 gün sürecek” şeklinde konuştu.

Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten depremzede Zeynep Koç, “Malatya’dan geliyorum. Burada bugün pizza yedim, patlamış mısır yaptım, kuklalarla dans ettik. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kahramanmaraştan’tan geldiğini ifade eden depremzede Zeynep Kadiroğlu, “Tüm çocuklarla beraber çok güzel eğleniyoruz. Etkinlikler kapsamında pizza, sihirbaz çubuğu, bebek yaptım. Burada olmak güzel ama arkadaşlarımıda özlüyorum” dedi.