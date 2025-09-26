'Çok ucuz' tuzaklarına dikkat: Hızlı karar verme eğiliminden faydalanıp dolandırıyorlar

Son dönemde artan IBAN dolandırıcılığına dikkat çekerek hem tüketicileri hem de işletmeleri uyaran BirFatura Genel Müdürü İbrahim Bayır, dolandırıcıların tüketicilerin hızlı karar verme eğiliminden faydalandıklarını belirterek, "Bin TL’lik bir ürünü 400 TL’ye sunduklarında çoğu kişi araştırma yapmadan ödeme yapıyor. Ancak ödeme yapıldıktan sonra satıcıya bir daha ulaşılamıyor, ürün gönderilmiyor" dedi.

Tüketici derneklerinin verilerine göre, özellikle Instagram üzerinden açılan sahte hesaplar IBAN dolandırıcılığında öne çıkıyor. Bu hesaplar birkaç hafta içinde yüzlerce kişiyi mağdur ettikten sonra kapanıyor, dolandırıcılar ise yeni hesaplarla faaliyetlerine devam ediyor. BirFatura Genel Müdürü İbrahim Bayır, mağduriyetlerin önlenmesi için tüketicilere ‘satıcı bilgilerini kontrol edin, IBAN yerine güvenli ödeme altyapısı tercih edin ve "çok ucuz" tuzaklarına dikkat edin’ uyarısında bulundu. Bayır, "Vergi numarası, ticari unvan ve iletişim bilgisi olmayan hesaplardan alışveriş yapmayın. Kayıtlı pazaryeri sistemleri, sanal POS veya dijital ödeme platformlarını tercih edin. ’Çok ucuz’ tuzaklarına dikkat edin. Normalin çok altında fiyatla satılan ürünler, büyük ihtimalle dolandırıcılıktır" diye konuştu.

Türkiye’de e-ticaretin büyük bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bayır, sektörün sağlıklı büyümesi için güven unsurunun ertelenemez bir öncelik olduğunu vurguladı. IBAN üzerinden satış yapan küçük işletmelerin kısa vadede kazanç sağlıyor gibi görünse de uzun vadede markalarına zarar verdiklerini ifade eden Bayır, "E-ticaret yalnızca ürün satmak değildir; güven satmaktır. Güven yoksa müşteri de yoktur. E-ticaretin özü güvene dayanır. Bugün güveni kaybeden işletme, yarın müşterisini de kaybeder" şeklinde konuştu.

BirFatura’nın yaklaşımına göre güvenli ödeme yöntemlerini tercih eden işletmeler yalnızca tüketiciyi değil, aynı zamanda kendi sürdürülebilirliklerini de koruyor.