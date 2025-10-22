'Cumhuriyet demek' kampanyası büyük ilgi gördü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak başlattığı ‘Cumhuriyet demek’ kampanyası, 7’den 70’e herkesten büyük ilgi görürken; Başkan Mustafa Bozbey de kampanyaya ‘Cumhuriyet demek, hepimiz demek" sloganını yazarak katıldı.

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taşındı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin halkın katılımını merkeze alan bir anlayışla başlattığı ‘Cumhuriyet demek’ kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında ‘cumhuriyetdemek.com’ web sitesini ziyaret eden vatandaşlar, "Cumhuriyet demek..." cümlesini kendi duygu ve düşünceleriyle tamamlayarak paylaşıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda ‘Bir Çift Mavi Göz’, ‘Özgürlük ve Bağımsızlık’, ‘Kayıtsız Şartsız Egemenlik’, ‘Evladıma Miras’, ‘İnanç ve Cesaret’, ‘Boyun Eğmemek’, ‘Demokrasi’, ‘Çocuğumun Gülüşü’, ‘Kadının Sesi’, ‘Fırsat Eşitliği’, ‘Gülümseyen Gençlik’, ‘Mücadele ve Zafer’, ‘Hak, Hukuk, Adalet’, ‘Vatan Sevgisi’, ‘Bilimle Aydınlanmak’ ve ‘Devrimlerin İzinde Olmak’ sloganları belirlendi. Dijital kampanyaya katılan vatandaşların duygu ve düşünceleri, Cumhuriyet coşkusunu kentin tüm sokaklarına taşıdı. Sloganları sergilenmeye değer görülen vatandaşlar, Sıcak Su mevkiindeki billboardlara kendi ifadelerini sprey boyayla yazdı.

"Tüm Bursalıları alanlara davet ediyorum"

Kampanyaya ‘Cumhuriyet demek, hepimiz demek’ diyerek katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de sloganını billboarda sprey boyayla yazdı. 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak için tüm Bursalıları alanlara davet eden Başkan Mustafa Bozbey, "Cumhuriyet demek, hepimiz demek. Cumhuriyet demek, aydınlanma demek. Cumhuriyet demek, bağımsızlık demek. Cumhuriyet demek, vatan demek. Cumhuriyet demek, Atatürk demek. Onun için Cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Hep birlikte en büyük bayramımızı kutlayalım. Cumhuriyeti gelecek kuşaklara hep birlikte taşıyalım" dedi.

"Cumhuriyet demek, bilimle aydınlanmak demek"

Kampanyaya ‘Cumhuriyet demek, bilimle aydınlanmak demek’ sloganıyla katılan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala "Cumhuriyet, her anlamda hayatımızı kolaylaştıran ve her birimizin eşit yurttaş olması için çok önemli bir değer. Bilim ise bu değeri evrensel ölçütlere taşıyan temel bir araç. Dolayısıyla Cumhuriyet demek, bilimle aydınlanmak demektir" diye konuştu.

B Kafe’lerde Cumhuriyet coşkusu

Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak kent genelindeki tüm B Kafe’lerde "Cumhuriyet Demek" temalı kahve bardakları hazırlandı. Bursalılar, özel tasarımlı bardaklarla sıcak içeceklerin tadını çıkarırken, kendi isimlerinin yer aldığı sloganlarla Cumhuriyet coşkusunu derinden hissediyor.