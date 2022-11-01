'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projesi' vatandaşlara mobil araçla tanıtıldı

Çanakkale’de vatandaşlara "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hamlesi projesi" hakkında kurulan mobil araçla bilgiler verildi. Vatandaşlar yapılacak olan sosyal konut dairelerini sanal gerçeklik gözlüğü ile gezme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Projesi" hakkında İskele Meydanı’nda ’Sosyal Konut Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinliği’ gerçekleştirildi. Etkinlikte mobil araçla vatandaşlara bilgi verildi. Ayrıca etkinlikte vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlüğünü takarak, yapılması planlanan evleri inceleme fırsatı buldu.

Proje hakkında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinde Çanakkale’mizde toplam bin 250 konut satışa sunulacak. Bin 250 hak sahibi olacak. Çanakkale Merkez’de 3 bin 500 toplamda arsa satışı olacak. Bunlardan da Çanakkale Merkez’de OSB’nin karşısındaki bir alanda planlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor şuan" dedi.

Toplu Konut İdaresi Uzmanı Mehmet Öç, "Bizler burada "ilk evim, ilk arsam ve ilk işyerim" projeleriyle alakalı vatandaşların merak ettikleri soruları cevaplandırıyoruz. Genellikle vatandaşlar konutlar ile alakalı sorular soruyor dedi."

Vatandaş Hüseyin Mat, "Evin içi çok güzel, oturulacak şekilde. 3+1’lerde güzel, 2+1’lerde güzel. Yapılacak en güzel konut bu olsa gerek" diye konuştu.