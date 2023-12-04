'Cumhuriyetimizin 100. yılı Fotoğraf Sergisi'ne yoğun ilgi

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan ’Cumhuriyetimizin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi’ vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan ’Cumhuriyetimizin 100. Yılı Fotoğraf Sergisi’ Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından geçtiğimiz günlerde Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında törenle açılmıştı. Fotoğraf sergisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Harbiye’deki sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İzmir’in düşman işgalinden kurtarılmasından sonra halk tarafından hediye edilen hatıra sancağı, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne katılan 54’üncü Süvari Alayı’nın sancağı ve Millî Mücadele’de görev alan komutanlara ait 85 obje yer alıyor.

Milli Mücadele’nin kazanılmasında önemli yeri olan İmalat-ı Harbiye Fabrikalarına ait fotoğraf ve silahlar ile Şakir Zümre ve Nuri Killigil’e ait, ülkenin ilk özel silah fabrikalarında üretilen silahların da bulunduğu sergi, 7 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ’Türkiye Yüzyılı’nın Asırlık Birikimi’ adlı yüzüncü yıl fotoğraf sergisi de burada yer alıyor.