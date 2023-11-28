Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla, 23-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası”nda şampiyon IM Ediz Gürel oldu.

Ankara’da Cumhuriyet tarihinin simge yapılarından Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlenen kupada, mücadele dolu geçen beş eleme turunun ardından son dörde kalan sporcular yarı final ve final maçlarında karşı karşıya geldi. Yarı final ve final maçlarının sonunda şampiyon isim IM Ediz Gürel olurken, ikinci GM Emre Can, üçüncü GM Vahap Şanal oldu. GM Mert Yılmazyerli kupayı dördüncü olarak tamamladı.

Turnuvada şampiyonluk için GM Emre Can ve IM Ediz Gürel karşı karşıya geldi. Oynanan iki final turunun ardından IM Ediz Gürel, güçlü rakibi GM Emre Can’ı her iki turda da mağlup etmeyi başararak 2-0’lık sonuçla şampiyonluğa uzanan isim oldu. Ayrıca IM Gürel, kupayı 7 galibiyet 2 beraberlikle namağlup olarak tamamlamayı başaran sporcu oldu. Üçüncülük, dördüncülük maçında ise GM Vahap Şanal ile GM Mert Yılmazyerli karşı karşıya geldi. İki turda da berabere biten oyunların ardından oynanan eşitlik bozma maçlarında GM Vahap Şanal rakibini 2. turda da mağlup ederek 2-0’lık skorla kupada üçüncü olmayı başardı. GM Yılmazyerli ise kupada dördüncü oldu. Toplamda 600 bin TL nakdi ödülün dağıldığı turmuvada şampiyon sporcu 225 bin liralık nakdi ödülü almaya hak kazandı. İkinci olan sporcu 125 bin lira, üçüncü 100 bin lira ve dördüncü olan sporcu da 70 bin liralık nakdi ödülün sahibi oldu.

“Türk satrancı için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Cumhuriyetin 100. yılını çok özel etkinlik ve projelerle kutlamaya devam ettiklerini söyleyerek, “Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası’nı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası”nın anlamlı ve özel bir kupa olduğunu vurgulayan Tulay, “Sürprizlerle dolu bir kupaydı. Uzun saatler süren, heyacanı yüksek maçlar izledik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir kupa oldu. Cumhuriyet tarihimizin simge yapılarından Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde, 12 usta sporcumuz yarıştı. Geleceğimize ışık tutan tarihi bir mekanda kupayı tamamladık. Şampiyonumuzu ve kupaya katılan tüm sporcularımızı mücadeleleri için kutluyorum. Başta ana sponsorumuz Türkiye İş Bankasına ve kupaya emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ey yükselen yeni nesil, İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz’ sözünden ilhamla Türk satrancı için hep daha fazla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında satranç sporu adına anlamlı bir kilometre taşı oldu”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde, Türk satrancının üst düzeydeki mücadelelerine tanık olmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, “Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak düzenlediğimiz turnuva esnasında tanık olduğumuz maçların seviyesi, izleyicilere yaşattığı heyecan dolu anlar ülkemizde satranç sporunun geldiği noktayı bir kez daha gösterdi. Satrancın dünya çapındaki yıldızlarının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından satranç sporuna ilgi duyanların merakla takip ettiği; gelecek yıl Macaristan’da gerçekleştirilecek 45. Dünya Satranç Olimpiyatı öncesinde ülkemiz satranç sporcularının kendilerini zorlu rakipler karşısında sınama imkânı bulduğu bir turnuva oldu. Cumhuriyetin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Kupası’nda mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, ilk 3’te yer alanları kutluyor, hepimizi gururlandıran ulusal ve uluslararası başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.