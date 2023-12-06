'Cumhuriyetin 100'üncü Yılı' sergisi Harbiye Askeri Müzesi'nde açıldı

Harbiye Askeri Müzesi’nde açılan “Cumhuriyetin 100’üncü Yılı” isimli sergide Cumhuriyet’in ilanından önceki döneme ait pek çok tarihi eser ilk kez görücüye çıktı. Eserler arasında, 54. Süvari Alayı Sancağı, İzmir Sancağı seçimi mazbatası gibi önemli parçalar bulunuyor.

30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı arasındaki tarihî olayların kronolojik olarak anlatıldığı ve döneme ait pek çok eserin yer aldığı, “Cumhuriyetin 100’üncü Yılı” sergisi, geçtiğimiz cuma günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından açıldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Milli Mücadeleye katılmış ve Cumhuriyet’in ilanında aktif rol almış komutanların Askeri Müze Koleksiyonundaki kişisel eşyaları ile döneme ait toplam 85 parça eser, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı Şehit Hasan Rıza Sergi Salonu’nda sergilenmeye başlandı.

Atatürk’ün tabancası, şapkası ve bastonu gibi birçok eşya sergide yer alıyor

Sergide Mustafa Kemal Atatürk’ün tabancası, mühürleri, bastonu, şapkası ve yeleği, mareşal rütbeli pelerini, İzmir’in işgalden kurtarılışından sonra İzmir halkının Mustafa Kemal Atatürk’e hediye ettiği hatıra sancağı ile komutanlara ait tabanca, madalya, apolet gibi objeler bulunuyor. Sergide ayrıca, imalatı Harbiye’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel silah fabrikalarını kuran Şakir Zümre ve Nuri Killigil’in fabrikalarında üretilmiş silahlar ile TBMM tarafından çıkartılan ilk madalya olan İstiklal Madalyası örnekleri de yer alıyor. Cumhuriyet’in ilanı ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yansıtan belge ve fotoğraflar serginin önemli tarihi parçaları arasında.

İlk kez sergilenen pek çok eser yer alıyor

Tüm bunların yanı sıra, daha önce sergilenmemiş pek çok önemli eser burada görücüye çıkıyor. 54’üncü Süvari Alayı’nın sancağı, bu sancağa ait Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi el yazısının bulunduğu sicil defteri, sancağa verilmiş İstiklal Madalyası ile 28 Haziran 1923 tarihinde yapılan milletvekili seçimlerinde İzmir Sancağı seçimini kazananların isimlerinin bulunduğu mazbatanın ilk kez burada sergilendiği öğrenildi.

7 ay boyunca ziyaretçileri ağırlayacak

7 ay süreyle açık kalacak olacağı duyurulan Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı Sergisi, Askeri Müzenin kapalı olduğu pazartesi günleri hariç diğer günler 09.00 ile 16.30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı’nın mobil uygulamasındaki “Harbiye Askeri Müzesi” bölümü üzerinden müzeyi sanal olarak da ziyaret edilebileceği öğrenildi.