'Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını' fotoğraf yarışmasında 3 bin eser yarıştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 9 Ocak’ta başlattığı “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını” fotoğraf yarışmasına sağlıktan eğitime, sanattan spora 420 fotoğrafçı, 3 binin üzerinde fotoğrafla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 9 Ocak’ta başlattığı “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını” fotoğraf yarışması, yaşamın her alanında kadının yerini ve gücünü fotoğraflarla ortaya koydu. 3 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı yarışmaya sağlıktan eğitime, sanattan spora birçok farklı alanda modern ve çağdaş Türkiye’nin mimarı kadınların olduğu fotoğrafların yanı sıra kültürel mirasımızın izlerini taşıyan kadınların yer aldığı kareler de damga vurdu.

Bakan Yanık: “Fotoğraflar üzerinden toplumsal bellek inşa edildi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz 100 yılda oluşan görsel hafızada en önemli yeri fotoğrafların tuttuğunu söyledi. Fotoğraflar üzerinden toplumsal bellek inşa edildiğini vurgulayan Bakan Yanık, “Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, 1985’den bu yana çok önemli bir bellek inşa ediyor. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile birlikte milletimize yeni bir hafıza hediye etmeye çalıştık” dedi.

Bakan Yanık, ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Kadını’ fotoğraf yarışmasının hem fotoğraf sanatının desteklenmesi hem de Türk kadınının sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde başarılarının ortaya konması açısından önemli olduğunu belirterek, “Hem dernek yönetimine hem de katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ödül sahiplerini de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ile birlikte düzenlediği yarışmaya 420 fotoğrafçı, 3 bin 59 kare fotoğrafla katıldı. Yarışmada birinciliği Covid-19 salgını sırasında korona virüse yakalanan annelerin bebekleriyle ilgilenen hemşire Ece Özcan’ın olduğu kareyle Uğur Yıldırım aldı. Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takım kaptanı Nisanur Erbil’in portresiyle Selahattin Sönmez’in ikinci olduğu yarışmada, Mehmet Yılmaz ise İzmir Güzelyalı Köprüsü’nde spor yapan kadın fotoğrafıyla üçüncülüğü kazandı. Kadın polisler karesiyle Ozan Güzelce, dansçı Ela Şahin karesiyle Muzaffer Murat İlhan, Türkiye’nin tek kadın nalbantı Şeyma Kalkan karesiyle Deniz Kalaycı, sanatçı Deniz Sağdıç karesiyle Erdem Şahin, milli voleybolcu Eda Erdem’in sevinç karesiyle Mert Bülent Uçma yarışmada mansiyon ödülü alırken; müzisyen Dilan Lutfunsa karesiyle Murat Bakmaz, heykel boyama yapan genç bir kadın karesiyle Songül Geyik, öğretmen Melike Taşkın ve halı dokumacılığı yapan Güneş Tunç kareleriyle Ufuk Turpcan ise etkileşim ödüllerinin sahibi oldu.

Fotoğraf yarışmasındaki eserler farklı illerde sergilenecek

İletişimin güçlü aracı ve dünyanın ortak dili olan fotoğraf aracılığı ile Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınının başarılarının ortaya konmasının amaçlandığı yarışmadaki arşiv, sergi ve basılı yayınlarla Türkiye’nin farklı kentlerine taşınacak. Yarışmanın jürisinde ise Depo Photos Genel Yayın Yönetmeni Abdurahman Antakyalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Basın Müşaviri Celal Çamur, AFSAD Başkanı Cengiz Oğuz Gümrükcü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Temsilcisi Meral Bayazıt, Gezginfoto Genel Yayın Yönetmeni Nihan Özgen Meleke, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel ile Başkent Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölüm Başkanı Şirin Gazialem yer aldı.

Deprem nedeniyle tören olmayacak

Fotoğraf yarışması için 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ödül töreni düzenlenmemesi kararı alındı. Fotoğraflar daha sonra açıklanacak tarih ve yerlerde sergilenecek.