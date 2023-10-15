'Daha sonra alacağız' diyerek 80 köpeği boş araziye bıraktılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan bir araziye bırakılan kulübeler ve çok sayıda sahipsiz köpek, vatandaşın şikayet konusu oldu. Köpeklerin, Karasu Belediyesi tarafından bırakıldığı ve vatandaşa “Daha sonra alacağız” denildiği iddia edildi.

Karasu’nun Camitepe Mahallesi’nde bulunan boş bir araziyei iddiaya göre Karasu Belediyesi tarafından yaklaşık 80 köpek bırakıldı. Bölgeye köpeklerle birlikte konulan derme çatma kulübeler ise bölgeyi adeta bir açık hava barınağına çevirdi. Hayvanların durumunu görünce üzüldüklerini belirten Uğur Büyük, “Vatandaşlar bu hayvanlara yemek ve su getiriyor. Durumları şu an fena değil ama bu durum sürdürülebilir bir durum değil” dedi.

Sahipsiz hayvanların Camitepe ve İhsaniye mahalleleri başta olmak üzere çevre mahallelere yayıldığını belirten Uğur Büyük, “Derme çatma kulübeler bırakılmış bu alana. Aç kalan hayvanlar birbirini yemiş, çevre mahallelere gidenleri ne yazık ki vuranlar olmuş. Yaklaşık 70-80 köpeği buraya bırakan Karasu Belediyesi, geri alacağını söylemiş. Burada 30 tane kalmış, 50 tanesi nerede? Nasıl geri alacaklar? Bu hayvanların sağlık durumları iyi mi, kötü mü veterinerlik durumları var mı onları da bilmiyoruz” diye konuştu.