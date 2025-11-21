'Daltonlar' operasyonunda 4 ilde tutuklama sayısı 10'a yükseldi

Kırklareli merkezli üç ilde ’Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda tutuklu sayısı 10’a yükselirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada örgütün; silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, muhtemel kastla öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, şantaj, iftira, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek, uyuşturucu madde ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Ekiplerce Kırklareli, İstanbul, Giresun ve Çanakkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüt yöneticileri ile liderinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden önce 4 kişi tutuklanmıştı. Yapılan ek değerlendirmeler sonrası 6 kişi daha tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalananlardan örgüt lideri B.Y.’nin 7 ayrı suçtan toplam 3 yıl, örgüt yöneticisi R.D.K.’nın ise çeşitli suçlardan toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, 1 tüfek, 8 bıçak, 1 muşta, 1 kar maskesi, 100 gram sentetik bonzai, 1 gram kokain, 1 uyuşturucu hap, 5 gram uyuşturucu madde ve 10 bin 170 TL ele geçirildi.