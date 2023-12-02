'Dans Adrenalin' AKM'de sahne alıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, 5 parçadan oluşan "Dans Adrenalin" adlı programıyla sanat sezonuna başladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, 5 parçadan oluşan "Dans Andrenalin" adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başladı. Kasım ayında prömiyer yapan programla seyirciyi adeta sahneye kilitleyen bir performans sergileniyor. Işık tasarımını Taner Aydın’ın, kostüm ve dekor tasarımını Olcay Engin Kaymaz’ın üstlendiği "Dans Andrenalin", İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Gösterinin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

Programda önceki sezonlarda MDTistanbul ile çalışmış Koreli koreograf Dong Kyu Kim’in yeni parçası "Seni Görüyorum", MDTistanbul sanatçılarından Alper Marangoz’un "Bahar" ve değişen kastıyla tekrar sergilenecek olan "Koz" adlı çalışmaları, topluluğun yeni koreograflarından Ferhat Güneş’in "RE-Side" adlı kısa filminin sahne uyarlaması olan "RESIDE/Düşler 3 Kere Görülmeli" ve tanınmış birçok dans topluluğunun koreograflığını sürdüren İhsan Rüstem’in "Anikka" adlı yeni çalışması yer alıyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken MDTistanbul’un “Adrenalin” gösterisi, ileri dönüşüm ve karbon ayak izinin azaltılmasına kostüm tasarımıyla dikkat çekerken, seyirciye de yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.