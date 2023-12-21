'Değer Yaratma Tutkusu' kitabı raflarda yerini aldı

Nejat Eczacıbaşı’nın düşüncelerini, yaşamını ve girişimlerini kendi anlatımıyla aktaran ‘Değer Yaratma Tutkusu’ kitabı yayımlandı.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın düşüncelerini, yaşamını ve girişimlerini kendi anlatımıyla aktaran ‘Değer Yaratma Tutkusu’ adlı kitap yayımlandı. Kitap, 30 yıl önce aramızdan ayrılan Nejat Eczacıbaşı’nın ‘Kuşaktan Kuşağa’ (1982), ‘İzlenimler, Umutlar’ (1994) ve ‘Yeni Bir Türkiye’ (1998) kitaplarında yer alan kendi yazıları ve konuşmalarından derlendi.

Türkiye’de sanayinin ve özel sektörün ‘kurucu liderleri’ arasında anılan Nejat Eczacıbaşı’nın görüşleri ve deneyimleriyle birlikte hayat verdiği çok sayıdaki marka ve kurumun kuruluş öykülerini içeren Değer Yaratma Tutkusu derlemesi Yapı Kredi Yayınları arasından çıktı.

Eczacıbaşı Topluluğu arşivinden görsellerle zenginleştirilen ve bir albüm niteliği de taşıyan kitapta Nejat Eczacıbaşı’nı yakından tanıma fırsatı bulun kişilerin görüşleri de yer alıyor.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı kitabın sunuş yazısında şunları dile getirdi:

“Nejat Eczacıbaşı, ‘tutkulu’ bir insandı. İnsan tutkusu, yurt tutkusu ve sanat tutkusu ile birlikte sanırım en çok ‘girişimcilik tutkusu’na bağlıydı. ‘Girişimci, değer yaratan kişidir’ diyen Nejat Eczacıbaşı, tüm yaşamı boyunca yurduna ‘yeni değerler’ kazandırmak için çalıştı. Bu değerlerin kalıcı olabilmesi için de özellikle ‘kurumsallaşma’ya büyük önem verdi. Sadece temellerini attığı Eczacıbaşı Topluluğu’nda değil, öncüsü olduğu veya kurucuları arasında yer aldığı tüm girişimlerde çağdaş bir yönetişim anlayışının yerleşmesi için çaba harcadı.”

Değer Yaratma Tutkusu, Nejat Eczacıbaşı’nın zengin düşünsel birikimini özlü bir şekilde yansıtmanın yanı sıra ülkemizin sanayileşme ve toplumsal girişimcilik tarihine de ışık tutuyor.