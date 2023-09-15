'Denizlerin prensi' 600 liradan tezgahta

Çanakkale’de av sezonunun açılmasıyla birlikte çeşit çeşit balıklar tezgahları süslemeye başladı. "Denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, kilosu 600 liradan tezgahta yerini aldı. Av sezonu öncesinde fiyatı 250 liraya kadar çıkan sardalyenin fiyatı 70 liraya kadar geriledi. Palamudun tanesi ise 70 liradan satılıyor.

15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte ’Vira Bismillah’ diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı. Çanakkale’de denizlerde av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları şenlenirken, çeşit çeşit balıklar yerini aldı. Balığın bollaşması ve bazı balıkların fiyatlarında düşüş yaşanmasıyla birlikte vatandaşlar rağbet gösteriyor.

Lüfer de balık tezgahlarında yerini aldı. "Denizlerin prensi" olarak adlandırılan lüfer kilosu 600 liradan satılıyor. Av sezonu öncesinde fiyatı 250 liraya kadar çıkan sardalyenin fiyatı 70 liraya kadar geriledi. Palamudun tanesi ise 70 liradan satılıyor.

"Palamut ve lüferden umutluyuz"

45 yıldır balıkçılık yapan Engin Tunç, "Bu sene çok bolluk beklemesek de lüferden umudumuz var. Tezgahlarda yeni yeni gözükmeye başladı. Havalar düzeldi. Yani rüzgarlar kesildi. Lüfer çıkmaya başladı. Palamut da akabinde çıkıyor. Ama ince balığımız çok. Sardalyemiz, istavritimiz, hamsimiz bol. 70 liraya kadar düştü fiyatlar. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da güzel olacak. Ama palamut ve lüferden de umutluyuz. Bu sene halkımız bol bol balık yiyecek. Şu anda lüferin kilosu 600 lira. İstanbul tane satıyor. 150-200 lira tanesi. Bizde de filosu 600 lira. Palamutların tanesi 70 lira. Havaların düzelmesiyle birlikte balıklar 70 liraya kadar düştü. Daha düşeceğini umut ediyoruz. Önümüzdeki günlerde hem bolluk artacak hem havalar soğuyacak dolayısıyla balıklar daha da lezzetlenecek. Halkımız bol bol balık yesin" dedi.

Çanakkale Balık Hali’nde sardalye, hamsi ve istavrit 70, lüfer 600, kolyoz 70, kupa 100, çipura 200, palamut tane 70, mezgit, 70, tekir 150 ve karides 200 liradan satılıyor.