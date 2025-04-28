Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem sonrası İstanbul’un kuzey ilçelerinde bulunan konutlara ilginin arttığını söyleyen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İstanbul’da deprem sonrası mühendislik hizmetlerinden faydalanmış yapılara talep arttı. İstanbul, yeni yapı stoklarına kuzeyinde daha etkin ve verime sahip. O yüzden İstanbul’un kuzeyindeki ilçelerine daha çok talep var diyebiliriz. Bizim öngörümüz sıfır ya da yeni binalarda fiyatların artacağı yönünde" dedi.

Marmara Bölgesi’nde 23 Nisan’da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem ile birlikte İstanbul’da eski binalar tekrar gündeme geldi. 1999 depremi öncesi yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, yeni yapılara yöneldi. Marmara Bölgesi’nde yaşanan deprem sonrası İstanbul’un kuzey ilçelerinde bulunan konutlara ilginin arttığını söyleyen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2000 yılı öncesi yapılmış yapı stokumuza baktığımızda, 600 bine yakın riskli yapı dönüşüm bekliyor. Bu noktada buralarda oturan vatandaşların gerek kendileri gerekse aileleri için daha güvenilir yapılara geçmek istediği taleplerini alıyoruz. Konut fiyatlarının talep ve maliyet açısından etkilenebileceğini değerlendiriyoruz. Bakanlık deprem sonrasında fahiş fiyat artışı konusunda şimdiye kadar 60’a yakın ilan sahibine cezai işlem uyguladı. Bizim öngörümüz sıfır ya da yeni binalarda fiyatların artacağı yönünde" dedi.

"Deprem sonrası İstanbul’un kuzeyindeki ilçelere daha çok talep var diyebiliriz"

Özelmacıklı, "Deprem sonrası mühendislik hizmetlerinden faydalanmış yapılara geçiş ile ilgili talepler arttı. 2000 yılı öncesi yapılmış yapı stokumuza baktığımızda, 600 bine yakın riskli yapı dönüşüm bekliyor. Bu noktada buralarda oturan vatandaşların gerek kendileri gerekse aileleri için daha güvenilir yapılara geçmek istediği taleplerini alıyoruz. Genel anlamda kalabalık yapı stokumuza baktığımızda özellikle İstanbul’da deprem riskinin nispeten daha fazla olduğu bölgelerde bu nüfus yoğunluğumuz var. Özellikle Zeytinburnu, Avcılar, Büyükçekmece ve Anadolu Bölgesi’nde Kadıköy’den Kartal’a kadar uzanan yerlerin birçoğunda yapı stokumuzun eski olduğunu söylemek mümkün. Nispeten İstanbul, yeni yapı stoklarına kuzeyinde daha etkin ve verime sahip. O yüzden İstanbul’un kuzeyindeki ilçelere daha çok talep var diyebiliriz" şeklinde konuştu.

İlan fiyatlarında değişimlerin yaşanacağını belirten Özelmacıklı, "Şüphesiz artan maliyet fiyatları var. Bununla beraber yoğunlaşan bir talep var. Önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının talep ve maliyet açısından etkilenebileceğini değerlendiriyoruz" dedi.

"Bakanlık deprem sonrası fahiş fiyat artışı konusunda şimdiye kadar 60’a yakın ilan sahibi için cezai işlemler uygulandı"

Depremin etkilerinin daha yeni olduğunu ve o yüzden ölçümlemenin zor olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Bakanlığın çok yoğun denetimleri var. Bakanlık, deprem öncesi girilmiş ilanların yayınlanma süresi içerisinde fiyatlarında yaşanacak olan artışlarda doğrudan ceza işlem uyguluyor. O yüzden bu noktadaki artışlar çok sınırlı ve çok takip edebildiğimiz yükseklik oranında değil. Şimdiye kadar 60’a yakın ilan sahibi için bu tür cezai işlemler uygulandı. Bizim öngörümüz sıfır ya da yeni binalarda fiyatların artacağı yönünde. İstanbul’da yeni yapılarda metrekare maliyet fiyatı ya da kiralık metrekare değeri 300 TL seviyelerindeyken eski yapılarda bu rakam 200 TL seviyelerine kadar düşüyor. O nedenle bu fiyat farkı biraz daha açılacaktır. Yeni dairelerde metrekare satış fiyatı 45-50 bin TL rakamlarına çıkarken, eski yapılarda bu rakam 25-30 bin TL seviyelerine düşüyor. Vatandaşlar güvenilir yapılarda oturmak istediklerinde maliyetlerin daha da yükselebileceğini öngörüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.