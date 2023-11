'Depreme Dirençli Kent Esenyurt' toplantısına Prof. Dr. Naci Görür katıldı

TAKİP ET

Esenyurt Belediyesi tarafından ilçedeki okul müdürlerine yönelik düzenlenen “Depreme Dirençli Kent Esenyurt” toplantısında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, çocuklara deprem bilincinin aşılanması gerektiğini belirterek, “Kentinizi depreme dirençli bir hale getirmek için siyasilere talepte bulunun. İlçenize ve ülkenize bütüncül olarak sahip çıkın” dedi.

Esenyurt’u depreme hazırlamak ve deprem anında yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından başlatılan Depreme Dirençli Kent Esenyurt programının üçüncü toplantısı ilçedeki okul müdürleri ve öğretmenlerle yapıldı. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadetdin Herdem’in de katıldığı toplantıda Başkan Bozkurt, göreve geldiği günden bu yana ilçede doğal afetlere hazırlık noktasında yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Naci Görür ise Marmara’da beklenen depremin Esenyurt’a yapabileceği olası etkileri anlattı.

“Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum”

Esenyurt Belediyesi’nin deprem konusunda yaptığı çalışmaları desteklediğini belirten Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, “Biz hep afete hazırlık dediğimiz zaman burada çocukların nasıl tahliye edileceği ve deprem sırasında nerede saklanacağı gerektiği üzerinde duruyoruz. Bunlar da hayatı kurtarıyor, doğru ama Türkiye’deki depremlerde ölümün nedeni genelde bu değil. Türkiye’deki temel sorun binaların depreme dayanıklı olmaması yani yapı stoku. Biz bu 23-24 yıllık süreçte yapı stokumuzu daha iyi hale getirebilirdik. Güzel çalışmalar yine de var. Çevre Şehircilik Bakanlığının yaptığı çalışmalar var, TOKİi’nin yaptığı güzel projeler var ama Esenyurt örneğine baktığımızda imar planının çok daha iyi olabileceğini görüyoruz. Yapılan çalışmalar güzel. Biz de üzerimize düşen ne varsa elimizden gelen katkıyı sunacağız. Belediyemizle iş birliği içinde, ortak projelerle Esenyurt’u depreme hazır bir hale getirmeye çalışacağız.”

“Biz bu kenti depreme dirençli yapmak istiyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, depreme karşı yapılan tedbir amaçlı çalışmaları anlattı. Esenyurt’u depreme dirençli bir kent haline dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Bozkurt, “Bu kentin bir geçmişi var. Kentin geçmişinde neler yapıldığı var. Bizim aldığımız tablo var ve yapmak istediğimiz şeyler var. Bizim devraldığımız tablo, olması gerekenin belki de 8 kat altında. Çıkmamız gereken yer normalin 8 kat üstü. Biz, 1/5 binlik 2 tane planı olan ama bu planların ikisi de iptal edilmiş bir kenti devraldık. Biz bu kenti yeniden insanların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemek, dönüştürmek ve depreme dirençli yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tek binaya dahi emsalin dışında izin vermedik”

Görevde olduğu süre boyunca emsal dışında tek bir binaya dahi izin vermediğini vurgulayan Bozkurt, “Bizim dönemimizde bir tek binaya dahi emsalin dışında imar izni verilmedi, ben olduğum sürece de verilmeyecek. Şu anda 1999 depreminde riskli olarak tespit edilmiş, yıkılması gerektiği kayıtlara geçilmiş ama 15 yıldır yıkılmamış binaların tamamını bitirdik. Riskli olarak tespit edilmiş tek bir bina dahi ayakta değil, ev sahipleriyle konuşarak o binaları yıktık” diye konuştu.

“Tarih tekerrür etmesin”

Toplantıda Marmara Bölgesi’nin deprem tehdidi altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Naci Görür, deprem bilincinin çocuklara aşılanmasının önemini anlattı. Depreme karşı gerçekleştirilecek çalışmaların önemine değinen Görür, “Aynı uyarıyı biz Güneydoğu depremleri için de yaptık. Depremi duyar duymaz ağladım çünkü deprem geliyor diye aylarca çığlık attık. Şimdi tarih tekerrür etmesin. Esenyurt’u ne bekliyor? Bunu anlamak için mikro bölgeleme çalışmaları yapılıyor ama önce zeminin cinsini bilmek gerekir. Yapı ile ilgilenen her mühendis, her müteahhit, her yetkili bunu bilmek zorunda. Deprem olmadığı zaman zeminde bir zarar yok ama o dalgalar alttan girdiği zaman binaları hallaç pamuğu gibi atıyor” şeklinde konuştu.

“Kemal Başkanın daveti üzerine Esenyurt’a geldim”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un daveti üzerine Esenyurt’a geldiğini ve depreme yönelik hazırlık çalışmalarına katıldığını belirten Naci Görür, “Esenyurt’u depreme hazırlama konusunda Başkanım ‘Bize yardımcı ol’ dedi, hiç düşünmeden kabul ettim. Keşke İstanbul’da her ilçedeki yetkililer ‘Gel ilçemizi depreme hazırlayalım’ dese. Deprem siyaset üstü bir şeydir, ülkemizi depreme hazırlamak konusunda siyasiler gerekeni yapmak zorundadır. Kentin sahibi halktır, sizden ricam kentinizi depreme dirençli bir hale getirmek için siyasilere talepte bulunun, ilçenize ve ülkenize bütüncül olarak sahip çıkın. Çoluk çocuğunuzun can güvenliğini sağlayın” dedi.