'Dev Geri Dönüşüm Kutusu' projesi ile 1 yılda 2,7 ton atık giysi toplandı

Sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturan etkinlikler düzenleyen Akbatı ve döngüsel moda sistemine geçişin öncülerinden H&M iş birliğinde yürütülen ‘Dev Geri Dönüşüm Kutusu’ projesi ile 1 yılda 2,7 ton tekstil ürünü toplandı.

Geçtiğimiz yıl modanın geri dönüşümüne katkıda bulunmak isteyen herkesi her ne marka olursa olsun, kullanılmayan kıyafetlerini geri dönüşüme getirmelerine davet eden Akbatı ve H&M, bir yıl sonunda 2,7 ton tekstil ürünü toplayarak rekor seviyeye ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerin aktif katılımı ile sürdürülebilir bir geleceğe büyük katkı sağlayan AVM, sorumlu tüketimi teşvik etme konusundaki kararlılığıyla müşteri bilincinin gelişmesine öncülük ediyor. Dev Geri Dönüşüm Kutusu ile bireylerin kullanmadıkları giysilerini bırakabilecekleri uygun ve erişilebilir bir platform sağlayarak çöp sahalarına giden tekstil atığının önlenmesine 2,7 tonluk katkı sağlayan AVM, modada atık yönetimine dikkat çeken eğlence dolu sürdürülebilirlik aktivitelerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.