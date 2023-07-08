'Devler Ligi'nde kalıcı olmak için bir oyun planımız var'

Martı’nın kurucusu ve CEO’su Alper Öktem, halka açılma öncesi çalışanlarına hitaben bir mesaj yayınladı. Öktem, "Devler liginde bizi büyük fırsatlar ve çetin zorluklar bekliyor" dedi.

Kuruluşundan 4 yıl sonra New York Borsası’na doğrudan kote olan ilk Türk şirketi olacağı belirtilen mobilite şirketi Martı’nın kurucusu ve CEO’su Alper Öktem, halka açılma öncesi çalışanlarına hitaben bir mesaj yayınladı.

Mesajı kendi sosyal medya hesabından “Martı çalışanlarına halka açılmadan önceki mesajım: Devler liginde bizi büyük fırsatlar ve çetin zorluklar bekliyor” ifadesiyle paylaşan Öktem, mektubunda Devler Ligi’nde uzun bir mücadeleye başladıklarını, kalıcı olmak için bir oyun planına sahip olduklarını vurguladı.

Borsaya yeni kote olan bir şirketin hisse performansında volatilite yaşanmasının, yani ilk birkaç ay hisse fiyatının yükselmesi ya da düşmesinin olağan bir seyir olacağını kaydeden Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bizim için önemli olan, iş planımız ve uzun vadeli başarımıza inanan Amerikalı kurumsal yatırımcılardan milyarlarca liralık yeni finansmana ulaşmış olmamızdır. İşimizi her zamankinden daha iyi yapmanın ve değer oluşturmanın peşinde olacağız ve göreceksiniz ki, orta vadede çok daha farklı bir noktada olacağız.”

Mektubunda Martı’nın New York Borsası’nda açılış gongunu çalacağı 13 Temmuz 2023’ün, tüm Martı çalışanlarının hafzasında tarihi bir gün olarak kayda geçeceğinin altını çizen Öktem, “Şimdi ülkemizi temsil etmenin heyecanını ve bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu hep birlikte yaşayalım, bu tarihi anın keyfini çıkaralım” ifadelerini kullandı.

Devler Ligi’nde mücadele edecek

Türkiye’de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen şirket, bu hedefle sermayesini arttırmak ve daha çok kaynak oluşturmak için New York Borsası’nda (NYSE) halka açılma sürecini yaklaşık bir yıl önce başlatmıştı.

Martı’nın çalışanları da New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte hissedar olacak. Martı çalışanlarına dağıtılan hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağının tahmin edildiği belirtildi.