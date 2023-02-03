'Devlet Hava Meydanları İşletmesi' Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen Türkiye’nin teknolojik ürünlerinin tanıtıldığı 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından geliştirilen proje ve sistemler sergilenmeye başlandı.

Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Congresium’da düzenlenen ’5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’ başladı. Fuarın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin ile Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu katıldı.

DHMİ projeleri vatandaşların beğenisine sunuldu

DHMİ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilip fuarda sergilenen proje ve sistemlerden dikkati çekenler şunlar:

Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE), Milli Gözetim Radarı (MGR), Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörü (atcTRsim), Fod Tespit Radarı (FODRAD), Kuş Tespit Radarı (KUŞRAD), DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi (EYS), Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması, Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS), AIS Portal Uygulaması, Afet Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi, Uçuş İzle Uygulaması ve Havalimanları İç Navigasyonu.

Azerbaycan’da kullanılacak olan ÇARE

DHMİ ve Azerbaycan Hava Yolları Hava Seyrüsefer İştiraki AZANS (Azeraeronavigation) arasında imzalanan iş birliği protokolü Kapsamında, fikri ve sınai mülkiyet hakları DHMİ’ye ait olan ve Türk mühendislerce geliştirilen yerli ve milli AR-GE projelerinden ‘ÇARE’ sistemi, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı başta olmak üzere üç ayrı hava trafik kontrol ünitesinde hizmete başlayacak. ÇARE, kullanıcı dostu ara yüzü ile hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine imkan tanımanın yanında hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesini sağlıyor.

Türkiye’nin İlk Milli Gözetim Radarı

Sivil havacılık alanında kullanılacak ve kurulumu Gaziantep Havalimanı’na yapılmış olan radar sisteminin saha kabul çalışmalarında sona gelindi. Türkiye’nin ilk yerli ve milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan MGR, DHMİ ve bir araştırma kurumu iş birliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Söz konusu sistem hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılacak.

Fod Tespit Radarı (FODRAD)

DHMİ’nin yine bir araştırma kurumu ortaklığıyla geliştirdiği FODRAD sistemi ile yabancı madde hasarı kaynaklı kazaların önüne geçiliyor. FODRAD, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını (Foreign Object Debris-FOD) tespit ederek operatöre uyarı veren, kalıntının pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yapan bir mm-dalga radar sistemi olma özelliğine sahip.

Kuş Tespit Radarı (KUŞRAD)

Fuarda sergilenen bir diğer teknolojik ürün de uçuş güvenliği açısından büyük önem taşıyan KUŞRAD, DHMİ’ye bağlı olan havalimanlarına ait kritik sahalarda, kuş ve kuş sürüleri ile ilgili bilgi elde edilmesi, göçmen kuşların göç yollarının belirlenmesi, istatistiki veriler elde ederek hava sahasının optimum kullanımında durumsal farkındalığın artırılması maksadıyla yerli imkanlarla geliştirildi. 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’na kurulumu tamamlanan radar başarıyla hizmet veriyor.

Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması

Uçuş Rehberim mobil uygulaması; Android ve IOS uygulama marketlerinden mobil cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar yolculuklarına başlamadan önce uçuşları ile ilgili tüm detaylara tek bir dokunuş ile erişerek bütün yolculuklarını planlayıp takip edebiliyor.

Uçuş Bilgi Sistemi (FIDS)

DHMİ Bilgi Teknolojiler Dairesi Başkanlığı öz kaynakları ile geliştirilen FIDS, havalimanlarındaki tüm uçuşların iniş/kalkış bilgilerini (gecikme durumu, iptal durumu, tahmini geliş saati gibi) ekranlar vasıtasıyla gösteriyor. Yolcuları, karşılayıcıları ve yer hizmetlerini doğru ve zamanında yönlendiriyor. Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu arayüze sahip.

AIS Portal Uygulaması

DHMİ AIS PORTAL uygulaması, NOTAM servisi Avrupa Havacılık Bilgi Veri Tabanı (EAD) sistemi ile entegre olma özelliği taşıyor. Türkiye ve tüm dünya ülkelerinin günce l NOTAM bilgilerini anlık olarak havacılık sektörünün kullanımına sunuyor. Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu arayüze sahip olup, sezonluk uçuş kayıtları oluşturulabiliyor. Reklam, tanıtım ve bilgilendirme, video, resim ve slaytlarının gösterilmesine imkan veriyor. Ayrıca uçuş bilgi monitörlerinin tümünün sistem üzerinden izlenebilmesini sağlayabiliyor.

Afet Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi

Sistem, afet ve acil durum öncesinde, esnasında ve sonrasında DHMİ afet ve acil durum yönetimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Uygulama, kuruluş bünyesinde yürütülen faaliyetlerin ulusal ve uluslararası normlara uygunluğunu kolaylaştırıp, DHMİ’nin afet ve acil durum yönetimi konusundaki hassasiyetini yükseltiyor.

Uçuş İzle Uygulaması

Uçuş Rehberim mobil uygulamasıyla entegre bir şekilde veya bağımsız olarak tarayıcı üzerinden erişilebilen Uçuş İzle Uygulaması, Türkiye hava sahasındaki ticari ve transit uçuşların tamamını harita üzerinden canlı göstererek, kullanıcıların havada canlı uçuş takip edebilmelerini sağlıyor.

Havalimanları İç Navigasyonu

Türkiye’de bulunan 52 adet havalimanının kat planlarını baz alarak interaktif olacak şekilde iç mekan haritalandırılmasını yapıp, bu haritaların Android ve iOS uygulama marketlerinde bulunan DHMİ Uçuş Rehberim mobil uygulaması üzerinden de gösterimini sağlayan Havalimanları İç Navigasyonu, başlangıç konumundan bitiş konumuna kadar animasyonlu ve tarifli yönlendirmeler ile yön bulma ve bakış açısına göre animasyonlu rotalama yapabilme imkanı sunuyor.