Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde fedakarlık gösteren kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu gönüllü çalışanlarına, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verildi.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Görevlisi Onur Kemal Sağaslan, belediyeyi temsilen katıldığı programda ’Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası’nı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren arama ve kurtarma çalışması için ekiplerin organize edildiği Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde 4 uzman arama ve kurtarma görevlisi, depremzedelere yardım için deprem bölgesinde göreve başladı. Arama ve kurtarma çalışmaları boyunca deprem bölgesinde çalışmalarını yürüten ekiplere ek olarak Bilecik Belediyesindeki çeşitli birimlerdeki 76 kişiden oluşan gönüllü ekip de nöbet usulüyle arama kurtarma çalışmalarında yer aldı. Deprem bölgesinde ilk yardım, koordinasyon ve malzeme dağıtımı için görev alan çalışanlar, depremzedelerin acısını paylaştı" dedi.