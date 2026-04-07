Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle kadınları ekonomik ve sosyal hayata kazandırmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesiyle 61 binden fazla kadın kursiyere ulaşıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle kadınların dijital becerilerini geliştirerek ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında eğitimler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezleri aracılığıyla yürütüldü. Projeyle 6 yılda 61 binden fazla kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verildi.

Projenin etkisini ortaya koymak amacıyla hazırlanan sosyal etki analizinde; eğitimlere katılan yararlanıcı gruplarla gerçekleştirilen anketler ve odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler esas alındı. Bu kapsamda farklı eğitim programlarına katılan yüzlerce kadından toplanan nicel veriler ile derinlemesine görüşmelerden elde edilen nitel bulgular birlikte değerlendirilerek projenin çok boyutlu etkisi analiz edildi. Analiz sonuçlarına göre, proje kapsamında 6 yılda 123 milyon TL’yi aşkın sosyal değer elde edilirken, son bir yılda yapılan her 1 TL’lik yatırımın 15,73 TL’lik sosyal getiri sağladığı hesaplandı.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, şunları söyledi: "Millî Eğitim Bakanlığı olarak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve hayat boyu öğrenme kültürüyle her bir vatandaşımızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak temel önceliğimizdir. Vodafone Vakfı ile 6 yıldır sürdürdüğümüz ‘Dijital Benim İşim’ projesi, bu vizyonun somut ve sürdürülebilir bir örneği haline gelmiştir. Bakanlığımıza bağlı halk eğitimi merkezlerimiz aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara ulaştırdığımız eğitimler, sadece birer kurs değil; aynı zamanda modern dünyanın dijital gerekliliklerine açılan birer kapıdır. Bugüne kadar 61 bini aşkın kadın kursiyerimizin dijital okuryazarlıktan pazarlamaya kadar geniş bir yelpazede yetkinlik kazanmış olması, toplumsal kalkınmamız adına çok kıymetli bir kazanımdır. Özellikle belirtmek isterim ki; projemizin sosyal etki analizinde gördüğümüz sonuçlar, kamu-özel sektör iş birliğinin ne kadar stratejik ve çarpan etkisi yüksek sonuçlar doğurabileceğinin ispatıdır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak, halk eğitimi merkezlerimizin kapasitesini dijital çağın imkânlarıyla birleştirmeye ve kadınları ekonomik hayatın merkezine taşıyacak bu tür nitelikli projelere öncülük etmeye devam edeceğiz."

Projeyi değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması hedefiyle hayata geçirdiğimiz "Dijital Benim İşim" projesi, kadınların dijital ekonomiye entegrasyonu ve toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik bir dönüşüm aracı haline geldi. Bu projeyle bugüne kadar 61 binden fazla kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleri verdik. Projemizin etkisini de düzenli olarak ölçümlüyoruz. Son dönem sosyal etki raporumuza göre, projenin sunduğu eğitim modülleri, yalnızca teknik beceri kazandırmanın ötesine geçerek, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumlarını güçlendiren bir ekosistem inşa ediyor. Özellikle deprem bölgesindeki illeri de kapsayan geniş coğrafi yayılım, projenin toplumsal dayanıklılık ve kriz sonrası iyileşme süreçlerine sunduğu katkıyı derinleştiriyor. Projeye yaptığımız her 1 TL’lik yatırımın 15,73 TL’lik değer oluşturduğunu gördük. Bu sonuç, projeye yapılan her birim yatırımın toplumda çok boyutlu ve çarpan etkisi oluşturan bir değer ürettiğini somutlaştırıyor. Vakıf olarak, kadınların yanında durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dijital okuryazarlıkta artış

Dijital Okuryazarlık eğitimlerine katılan yararlanıcılarla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, mobil cihaz kullanımı alanında katılımcıların yüzde 83’ü cihazları günlük işlerinde etkin kullanabilir hale geldiğini, yüzde 70’i temel özellikleri ve uygulamaları anlayabildiğini belirtti.

Dijital hizmetler alanında e-devlet kullanımı yüzde 88, MHRS üzerinden randevu alma yüzde 81, internet bankacılığını güvenli kullanma yüzde 70 oranlarına ulaştı. İletişim ve sosyal medya alanında ise sosyal medya hesaplarını güvenli kullanabilme yüzde 81, arama motorlarını etkin kullanabilme yüzde 86 olarak ölçüldü.

Eğitim sonrasında temel dijital yetkinliklerde kapsamlı bir dönüşüm gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 99’u temel cihazları kullanabilir, yüzde 99’u interneti güvenli kullanabilir, yüzde 98’i iletişim platformlarını aktif kullanabilir hale geldiklerini ifade etti.

Dijital pazarlama yetkinliklerinde gelişim

Dijital Pazarlama eğitimine katılan yararlanıcılarla gerçekleştirilen anketler ve odak grup görüşmelerine göre, katılımcıların yüzde 86’sı pazarlama stratejilerini anlayabildiğini, yüzde 55’i müşteri ilişkileri stratejileri geliştirebildiğini, yüzde 48’i dijital pazarlama stratejilerini uygulayabildiğini belirtti.

Dijital araçlar ve uygulamalar alanında sosyal medya pazarlaması yapabilme yüzde 68, içerik üretimi ve yönetimi yüzde 52, dijital kampanya performansını ölçebilme yüzde 45 oranlarına ulaştı.

Dijital ortamda müşteri iletişimi yürütebilme yüzde 95, sosyal medya platformlarını iş amaçlı kullanabilme yüzde 94 ve dijital pazarlama araçlarını etkin kullanabilme yüzde 94 seviyesine ulaştı.

Dijital dünya farkındalığı arttı

Dijital Dünyaya Giriş Semineri’ne katılan yararlanıcılarla yapılan anketler ve odak grup görüşmeleri, katılımcıların dijital dünya farkındalığında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 82’si dijital dünyanın günlük hayattaki önemini anladığını, yüzde 70’i dijital araçları bilinçli kullanabilir hale geldiğini belirtti.

Seminer sonrasında katılımcıların yüzde 99’u dijital hizmetleri kullanabilir hale geldiğini, yüzde 97’si yeni dijital araçları keşfedebildiğini ifade etti. Dijital platformlarda etkili iletişim kurabilme becerisinde yüzde 95, dijital araçları kişisel ve mesleki gelişim için kullanabilme alanında yüzde 93 oranında olumlu değişim gözlemlendi.

Dayanışma ağları oluştu

Odak grup görüşmelerinden elde edilen nitel bulgular, eğitimlerin yalnızca bireysel becerileri değil, katılımcılar arasında güçlü bir dayanışma ve sosyal ağ yapısını da desteklediğini ortaya koydu.

Program kapsamında yürütülen görüşmeler ve geri bildirimler, katılımcılarda özgüven artışı, sosyal destek hissi ve iş hayatına katılım motivasyonunda güçlenme gibi önemli etkiler oluşturduğu ortaya koydu.

Kadınlar arasında kurulan iletişim ve deneyim paylaşımı alanları, eğitimin sınıf ortamının ötesine geçerek sürdürülebilir bir topluluk desteğine dönüştü. Bu yapı, projenin sosyal etkisinin uzun vadede devam etmesini destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıktı.

Tamamlayıcı bir model de oluşturuldu

Dijital Benim İşim eğitimlerinden yararlanan katılımcılar için tamamlayıcı ve derinleştirici bir destek modeli de geliştirildi. Dijital Köprüler Rehberlik Programı adı verilen modelle, dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık eğitimlerini tamamlamış veya almakta olan kadınlara stratejik yönlendirme, deneyim paylaşımı ve bire bir destek sağlandı. Program, katılımcılarda "değer görme", "özgüven tazeleme" ve "yalnız olmadığı hissi" gibi derin duygusal etkiler oluşturdu. Dijital Köprüler Rehberlik Programı, bilgi aktarımının ötesinde kurulan güçlü bağlarla kadınların içindeki potansiyeli açığa çıkaran bir güç birliğine dönüştü. Teknik yetkinliklerin insani dokunuşlarla harmanlandığı bu süreç, kadınların dijital geleceğe umut ve güvenle bakmasını sağlayan sürdürülebilir bir model ortaya koydu.