'Dijital Çağda Anne-Baba Olmak' söyleşisi AKM'de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri ‘Dijital Çağda Anne-Baba Olmak’ isimli söyleşi ile devam edecek. 30 Ekim Pazartesi günü Yazar Orhan Toker’in katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik AKM’de 19.00’da başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri söyleşi programıyla devam edecek. 30 Ekim Pazartesi günü ‘Dijital Baba’ olarak tanınan Yazar Orhan Toker, ‘Dijital Çağda Anne-Baba Olmak’ isimli söyleşiyle AKM’de katılımcılar ile buluşacak. Söyleşi programı saat 19.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ekim kültür sanat etkinliklerimiz Etiket Araştırmacısı ve Yazar Orhan Toker’in katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Dijital Çağda Anne-Baba Olmak’ isimli söyleşi ile devam edecek. 30 Ekim Pazartesi günü AKM’de 19.00’da başlayacak programımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.