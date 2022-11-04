'Dijital dönüşümde Türkiye oyun kurucu haline geldi'

Tüm e-devlet uygulamaları ve e-fatura, e-arşiv gibi dijital dönüşüm konularında Türkiye’nin Avrupa ülkelerine oranla ileride olduğunu söyleyen Mysoft Dijital Dönüşüm şirketi Genel Müdürü Hüseyin Şahin, Türkiye’nin başlangıçtan itibaren bu konuda ciddi atılımlar yaptığını söyleyerek, “Türkiye şu anda en fazla servisi sunan ülke durumunda” dedi.

Dijitalleşme trendlerinin en yoğun yaşandığı ülkelerden bir tanesi olan Türkiye’de, geliştirilen yazılımlar ve hizmetlerin birçoğu Avrupa’nın epey ilerisinde seyrediyor. Özellikle dijital dönüşüm uygulamaları, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) gibi iş yazılımları konularında pazarda global oyuncuların egemenliğini kıran Türkiye’nin bu başarısının altındaki neden ise başta teknoparklar ve uygulanan vergi muafiyetleri geliyor. 100’den fazla ülkede, 5 bini aşkın müşterisine hizmet veren ve YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden biri olan Mysoft Dijital Dönüşüm şirketi Genel Müdürü Hüseyin Şahin ise belirtilen alanlarda Türkiye’de yaklaşık 750 bine yakın şirketin bu uygulamaları faal olarak kullandığını söyleyerek sektörle ilgili önemli bilgiler verdi.

“Global rakiplerimizle yarış halindeyiz”

Mysoft olarak CRM yazılımları konusunda bütün geliştirmeleri hiç dış kaynak kullanmadan tek elden yaptıklarını ifade eden Hüseyin Şahin, 100’ün üzerinde aktif CRM projeleri olduklarını belirtti. Bir Türk şirketi olarak yine 100’den fazla ülkede etkin olarak hizmetlerinin kullanıldığını söyleyen Hüseyin Şahin şöyle devam etti; “Mysoft olarak e-belge uygulamaları olan e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi ürünlerde kurumlara hizmet veriyoruz. Yine Ticaret Bakanlığı’nın İleti Yönetim Sistemi’nin (İYS) ilk iş ortağıyız. Yerli yabancı 5 bini aşkın müşterimize hizmet veriyoruz. Ayrıca 100’ü aşkın da iş ortağımız bulunuyor. CRM ürünümüzle en çok global rakiplerimizle yarış halindeyiz. E-dönüşüm uygulamalarında bizi rakiplerimizden ayıran en temel konu, tüm ürünleri tek bir platformda geliştirmiş olmamız. Biz bütün uygulamaları kendi ekipleriyle geliştiren ve uçtan uca tek platformda hem mobil web’de hizmet sunan özel bir entegratörüz. Geçmişte e-devlet projelerinde yöneticilik yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki e-devlet ve e-belge (e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye) gibi uygulamaların tamamında Avrupa’da Türkiye olarak açık ara öndeyiz. Geçmiş dönem ile şimdiyi kıyasladığımızda, Türkiye bu konuya başlangıçta çok ciddi önem verdi ve şu anda e-devlet uygulamalarında en fazla servisi sunan ülke durumunda. Bunda Türkiye’de özellikle teknoparkların eskiye göre çok daha organize olması, kamunun bu konuda gösterdiği hassasiyet ve vatandaşa tüm hizmetlerin bürokrasi oluşturmadan sağlanmaya çalışılması etkili”

“Türkiye pazarında global oyuncular hakimiyeti kaybetti”

Önceki dönemlerde Türkiye’de hep global oyuncaların pazarda hakimiyet gösterdiğini belirten Hüseyin Şahin, artık bu hakimiyetin kırıldığını ve yerli şirketlerin pazarı domine ettiğini söyledi. Şahin, “Etkinliğimizin bu şekilde artması, öncelikle Türkiye’deki yabancı oyuncuların satışlarını yavaşlattı daha sonrasında ise bize ihracat imkanı sundu. Mysoft olarak bu ürünleri yurtdışına pazarlamak temel hedefimiz. Türkiye’deki birkaç firmayla birlikte yurtdışında iş yapmaya başladık ve bu bence ülke adına en önemli kazanımımız. Şu anda bir körfez ülkesinden bu e-dönüşüm uygulamaları yapma konusunda bir teklif aldık bunun üzerine fiilen çalışıyoruz. Bilişim sektörü son 10 yılda çok ciddi bir büyüme içinde. Burada teknoparkların payı çok büyük çünkü daha organize çalışabilme olanağı sağladı. Yine devletin sağlamış olduğu vergi avantajları etkili. Aynı şekilde firmaların kendi ekiplerine yatırım yapma imkanı sundu. Bu büyüme gelecek yıllarda da hızlı bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.