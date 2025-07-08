'Dikkat çocuk çıkabilir'

Başiskele Belediyesi, ilçe genelindeki çocuk oyun parklarında çocukların daha güvenle oyun oynayabilmeleri adına bir dizi tedbirler almaya devam ediyor.

Kent genelinde çocuk oyun parklarını daha güvenli hale getiren Başiskele Belediyesi, çocukların güvenliğini ön planda tutmaya devam ediyor. İlçede trafik yoğunluğu fazla olan çocuk oyun parkların çevresinde sürücüler için farkındalık oluşturmak amacıyla trafik uyarı levhaları montajı yapılmaya başlandı.

Çocuk parkı alanlarına yakın bölgelerde ve park alanlarında araç trafiğinin yavaşlatılması ve sürücülerin daha dikkatli hareket etmesi amacıyla Başiskele Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince monte edilen uyarı levhalarıyla, çocuklarımızın oyun oynarken daha güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanacak. Bu çalışmalarla ilçede hem trafik güvenliğine katkı sağlıyor hem de geleceğimizin teminatı olan çocukların korunmasına yönelik adımlar atılıyor.