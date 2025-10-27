'Direksiyon sende' motorsiklet eğitimleri başladı

Esenler’de gençlere yönelik otomobil eğitimleriyle büyük ilgi gören "Direksiyon Sende" projesi, şimdi de motosiklet sürüş eğitimleriyle devam ediyor.

Esenler Belediyesi, "Direksiyon Sende" projesiyle daha önce direksiyon başına geçen gençleri şimdi de motosiklet direksiyonuna davet ediyor. Daha önce ehliyeti olup direksiyon başında deneyim kazanmak isteyen gençlere yönelik otomobil eğitimleriyle büyük ilgi gören "Direksiyon Sende" projesi, şimdi de motosiklet sürüş eğitimleriyle devam ediyor. Yeni başlatılan programda, 10 kişilik ilk grup dört hafta boyunca hafta sonları uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor. Katılımcılar, motosiklet üzerinde denge, kontrol ve güvenli sürüş tekniklerini öğrenirken trafikte özgüven kazanmaya da hazırlanıyor.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin bu yeni etabı, ehliyeti olup motosiklet kullanma deneyimi az olan gençlere pratik yapma imkânı sunuyor. Projenin amacı, gençlerin yalnızca motosiklet sürmeyi değil, aynı zamanda trafikte sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi öğrenmelerini sağlamak.