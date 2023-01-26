'Dirençli şehirler' için tüm bilimsel tavsiyeler bu kitaplarda

Kocaeli’de geçtiğimiz yıl "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen 4. Kartepe Zirvesi’nde

akademisyenler tarafından önerilen tedbirler 5 ciltlik kitap haline getirildi. Kitaplarda; doğal afet, salgın, deprem ve iklim değişiklikleri tehditlerine karşı alınması gereken tedbirler bilimsel verilerle yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla 4. kez toplanan Kartepe Zirvesi’nde yapılan sunumları set haline getirdi. 5 ciltten oluşan sette, 4. Kartepe Zirvesi’nde kabul edilen 147 akademik bildiri bulunuyor. 4. Kartepe Zirvesi’nin temasıyla aynı adı taşıyan akademik set içinde biri İngilizce olmak üzere 5 kitap yer alıyor. Kitaplarda; doğal afet, salgın, deprem ve iklim değişiklikleri tehditlerine karşı üretilmesi gereken tedbirler bilimsel verilerle yer alıyor.

Kitaplar, akademisyenlerden oluşan yayın ekibinin kontrolünde hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi adına yayın sahipliğini Doç. Dr. Büyükakın’ın yaptığı kitabın, genel koordinatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu üstlendi. Kitabın düzenleme kurulunda ise Prof. Dr. Hamza Ateş, Prof. Dr. Ayşegül Mengi, Prof. Dr. Nihal Bektaş, Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, Hüseyin Murat Lehimler ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı /ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nden emekli olan Hayriye Sözer yer aldı.

Kitabın editörleri

Kartepe Zirvesi’nin kitap editörlüğünü ise yine alanında uzman akademisyenlerden oluşan kadro yaptı. ’Dirençli Şehirler İçin Vizyoner Yönetim’ kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Hamza Ateş, ’Dirençli Şehir Yolunda Toplum Politikaları’ kitabının editörlüğünü Hüseyin Murat Lehimler, ’Çevre, İklim ve Afet: Dirençli Şehirler İçin Yol Haritası’ kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Nihal Bektaş, ’Pandemi Sürecinde Dirençli Şehirler’ kitabının editörlüğünü Prof. Dr. Ayşegül Mengi ve ’Resilient Cities’ kitabının editörlüğünü ise Prof. Dr. Oğuzhan Urhan ve Dr. Ali Yeşildal yaptı.

"Dirençli şehirler nasıl olmalı" sorusuna cevap aranmıştı

Son 2 yılda pandemi sebebiyle yapılamayan Kartepe Zirvesi, 2022 yılında "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenmiş, 25 ülkeden akademisyen, ekonomist ve kent bilimcileri katılmıştı. 4 gün süren zirvede 26 akademisyen oturumu, 15 panel oturum, 2 forum ve 8 özel oturumda pandemiyle sarsılan ve iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kalan dünyanın yakın geleceğiyle ilgili senaryolar ele alınmıştı. 147 akademik bildirinin sunulduğu zirvede, ’Dirençli şehirler nasıl olmalı?’ sorusu bütün yönleriyle tartışılmıştı.