'Diş sıkmak uykuyu ve hayat kalitesini etkiliyor'

Diş sıkmanın (bruksizm) uykuda ve/veya uyanıkken meydana gelen diş sıkma veya diş gıcırdatma olarak tanımlanan parafonksiyonel bir alışkanlık olduğunu belirten Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte stres, anksiyete, öfke, gerginlik gibi psikolojik faktörlerin ve diş eksikliği, maloklüzyon gibi dental faktörlerin etkili olduğu düşünülür. Hastalar çiğneme kaslarında ve çene ekleminde oluşan ağrılardan şikayetçidirler. Bu ağrılar baş ağrısı şeklinde de görülebilir” diye konuştu.

“Kare yüz görünümü oluşabilir”

Işık, diş sıkma sonucu ortaya çıkabilecek olan problemlerle ilgili de, “Şiddetli diş sıkma vakalarında oluşan streslere bağlı olarak dişlerde ve ağız içi restorasyonlarda aşınma, kırık, çatlak oluşumu gibi patolojik durumların yanı sıra çene eklem problemleri (çenenin kitlenmesi, eklemden ses gelmesi, eklem ağrısı gibi) görülebilir. Aynı zamanda çiğneme kaslarının devamlı çalışmasına bağlı olarak bu kaslarda oluşan hipertrofi (büyüme) nedeniyle hastada kare yüz görünümü oluşabilir” dedi.

“Çocuk ve genç hastalarda kendiliğinden geçer”

Diş muayenelerinin bruksizmi tanımlamada en iyi yol olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Çocuk ve genç hastalarda görülen diş sıkma alışkanlığı genellikle kendiliğinden geçer. Şiddetli vakaların görüldüğü erişkin hastalarda ise tedavide öncelikle bu alışkanlığa neden olabilecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Psikolojik faktörlerin elimine edilmesi için hasta profesyonel bir terapiste yönlendirilebilir. Diş hekimi tarafından dental faktörlerin ortadan kaldırılması ve hastaya özel olarak tasarlanan gece plaklarının kullanımı önerilir. Ayrıca çiğneme kaslarına uygulanan botoks uygulamasıyla bu kasların aşırı çalışmaları önlenebilir. Botoks uygulaması özellikle kare yüz görünümünün oluştuğu hastalarda estetik beklentileri de karşılamak için tercih edilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.