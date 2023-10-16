'Diyanet Arapça İlmi Dergisi'ne ödül

Diyanet İşleri Başkanlığınca çıkarılan Diyanet Arapça İlmi Dergisi, İletişim Başkanlığı, Fatih Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliğince (DERGİBİR) "Yılın Akademi Dergisi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

14. Uluslararası Dergi Günleri, İletişim Başkanlığı, Fatih Belediyesi ve DERGİBİR iş birliğinde 12-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Sirkeci Garı’nda 250’den fazla derginin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 11 dergi de okuyucuyla buluştu. Geçen yıl "En İyi Dergi Kapağı" kategorisinde "Geçerken" dergisinin ödül aldığı fuarda bu yıl Diyanet Arapça İlmi Dergisi "Yılın Akademi Dergisi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan tebrik mesajı

Ödüle ilişkin sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İletişim Başkanlığı, Fatih Belediyesi ve DERGİBİR’in iş birliği ile gerçekleştirilen 14. Uluslararası Dergi Günleri Fuarı’nda, Diyanet Arapça İlmi Dergimiz ’Yılın Akademi Dergisi’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzü ve dergimizin yayın ekibini tebrik ediyor, emeği geçen ilim insanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.