'Diyanet Bursları'na 107 ülkeden 10 bini aşkın öğrenci başvuruda bulundu

Türkiye’de eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilerin yararlandığı "Diyanet Bursları" başvuruları sona erdi. Bursa 107 ülkeden 10 bini aşkın öğrenci başvuruda bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinin iş birliği ile yürütülen “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi”, “Uluslararası İlahiyat Lisans Programı” ve “Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı” çerçevesinde ülkemizdeki uluslararası anadolu imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri ve ilahiyat lisansüstü programlara yurt dışından kabul edilecek uluslararası öğrencilerin başvuru süreci tamamlandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için geçerli olacak burs programına 107 ülkeden toplam 10 bin 76 öğrenci başvuru yaptı.

Kabul süreci titizlikle yürütülecek

Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri tarafından yapılacak ön değerlendirmelerden sonra başvuruların olduğu ülkelerde aday öğrenciler, yazılı sınava ve mülakata tabi tutulacak. Mülakat heyetleri marifetiyle ilgili ülkelerde yapılacak yazılı sınav ve sözlü mülakatlardan sonra “Diyanet Bursları”ndan faydalanmaya hak kazanacak öğrenciler belirlenecek.