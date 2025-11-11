'Doğaçlama' sergisi Tekirdağ'da sanatseverlerle buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tekirdağ’da doğa ve insan ilişkilerini konu alan "Doğaçlama" adlı resim sergisi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Doğadan ilham alarak hazırlanan 36 eserin yer aldığı sergi, sanatseverlere hem görsel hem de düşünsel bir yolculuk sundu. Sergide, doğanın renkleriyle insanın iç dünyasını buluşturan tablolar yoğun ilgi gördü.

Açılışta konuşan Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, doğanın sanatın en eski ve en güçlü ilham kaynaklarından biri olduğunu belirterek, çevre bilincinin artırılmasının her bireyin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ise, orman yangınlarının doğaya verdiği zararlara rağmen, doğaya olan sevginin ve emeğin hiçbir zaman eksilmeyeceğini ifade etti.

Sanatın doğayla buluştuğu "Doğaçlama" sergisi, 10 gün boyunca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.