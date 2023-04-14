'Dondurulmuş gıdayı alışverişin sonunda alın'

Dondurulmuş besinler çözdürülürken doğru işlem uygulanmazsa fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan olumsuz durumların meydana gelebileceğini belirten Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, “Marketlerden hazır dondurulmuş gıda alınırken mutlaka alışverişin sonunda alınmalı, gıdanın buzu mümkün olduğunca az çözdürülmelidir. Bu tür besinler satın alındığında buzdolabının ısısının istenen seviyede olup olmadığı kontrol edilmelidir. Alınan ürün dondurulmuş ise hemen yenilmemeli; buzu çözülmüşse tekrar dondurulmamalıdır” dedi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, dondurulmuş gıdalar tüketirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Son kullanma tarihine mutlaka bakılmalı"

Dondurulmuş gıdalar tüketilirken dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi veren Dyt. Nasuhbeyoğlu, “Marketlerden hazır dondurulmuş gıda alınacağında mutlaka alışverişin sonunda alınmalı, gıdanın buzu mümkün olduğunca az çözdürülmelidir. Bu tür besinler satın alındığında buzdolabının ısısının istenen seviyede olup olmadığı kontrol edilmelidir. Alınan ürün dondurulmuş ise hemen yenilmemeli ve buzu çözülmüşse, tekrar dondurulmamalıdır. Eğer dondurulmuş ürün satın alınacaksa son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına ve iyi bir şekilde paketlendiğine bakmak gerekir. Tüketim amaçlı alınacak bütün gıdalar taze ve temiz olmalıdır. Bu nedenle mutlaka güvenilir markalar ve satıcılar tercih edilmelidir. Hazır paketli olarak satın alınan tüm ürünlerde TSE damgası bulunmalıdır” diye konuştu.

"Çözdürülmüş besinler tekrar dondurulmamalı"

Dondurulmuş besinler çözdürülürken doğru işlem uygulanmazsa fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan olumsuz durumlar meydana gelebileceğini söyleyen Dyt. Nasuhbeyoğlu, “Derin dondurucuda dondurulmuş besinlerde mikroorganizma üremesi durur, çözdürmeden sonra ise üreme hızla yeniden başlar. Bu yüzden çözdürme işlemi çok önemlidir. Dondurulmuş besinler sadece bir kez çözdürülerek tüketilmelidir. Çözdürülmüş bir besin kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Aksi halde içerisinde mikroorganizmalar üreyecek ve bir sonraki tüketiminde besin zehirlenmelerine sebebiyet verebilecektir” ifadelerini kullandı. Çözdürülme işleminin oda sıcaklığında, su içerisinde, kalorifer üzerinde ya da altında, hafif ateşte veya güneşli yerlerde bekletilerek yapılmaması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, “Çözdürme işlemi; buzdolabının iç raflarında bekletilerek veya mikrodalga fırının çözdürme programında yapılmalıdır. Çözdürülmüş besinler bekletilmeden pişirilmelidir” ifadelerini kullandı.

"Besinler kesinlikle temiz şekilde dondurulmalı"

Gıdaları dondururken nelere dikkat edilebileceğine değinen Dyt. Nasuhbeyoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Dondurma işlemi uygulayacağınız besinin öncelikle temiz (yıkanmış, ayıklanmış vb.) olmasından emin olmalısınız. Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta da besinlerin taze olması gerektiğidir. Temizliğinden ve tazeliğinden emin olduğunuz besinleri temiz küçük buzdolabı poşetleri kullanarak tek yemeklik (tek pişirimlik) miktarlara ayırmalı ve bu şekilde dondurmalısınız. Buzdolaplarınızın derin dondurucu kısmını sonuna kadar doldurmayınız.”

"Dikkat edilmezse diyabet ve tansiyona neden olabilir"

Dyt. Nasuhbeyoğlu, dikkat edilmeden tüketilen dondurulmuş besinlerin; diyabet (şeker hastalığı), tansiyon, kanser ya da kalp hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini söyledi.

Dondurulmuş gıdaların saklanma süreleri

Dondurulmuş gıdaların saklanma süresine değinen Dyt. Nasuhbeyoğlu, “Dondurulmuş gıdaların saklanma süresi besinin muhafaza derecesine göre değişir. 6 dereceye kadar olan besinler ortalama 1 hafta, 12 dereceye kadar dondurulabilen gıdalar yaklaşık 1 ay ve 18 derece sıcaklığa sahip olması gereken gıdalar ise 3 aya kadar buzlukta saklanabilir” şeklinde konuştu.

"Sıcak suyun içinde bekletilmemeli"

Dondurulan gıdaların hızlı bir şekilde çözülmesi için tencerelerin içerisinde ısıtılması, sıcak suyun içinde bekletilmesi ya da kalorifer gibi sıcak bir şeyin üzerine konulmasının çok yanlış olduğunu vurgulayan Diyetisyen Seda Nasuhbeyoğlu, “Gıda pişirilmeden önce çözdürülürken olabildiği kadar yavaş bir dönem geçmesi gerekir” diyerek sözlerini noktaladı.