'Dünya bir yana, ben bir yana' söyleşisi

Edremit Ticaret Odası, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde "Dünya Bir Yana, Ben Bir Yana" başlıklı bir söyleşi etkinliği düzenledi.

Etkinlik Güre’de bulunan Kazdağı Müzesi’nde gerçekleştirildi. Program, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in açılış konuşmalarıyla başladı. Söyleşiye konuşmacı olarak; Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç, Travma Odaklı Somatik Terapist Çağrı Salon ve İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji Uzmanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan katıldı.

Odadan yapılan açıklamada, hedeflerinin görünmez baskılar, ayrımcılık ve şiddetin tüm biçimleri karşısında, daha kapsayıcı, güvenli ve adil bir çalışma kültürü inşa etmek olduğu belirtildi. Söyleşide, dayanışmayı, şefkati ve umudu büyütmenin yolları konuşuldu.

Edremit Ticaret Odası yönetimi, etkinliğe katılımıyla değer katan tüm protokol üyelerine ve misafirlere en içten teşekkürlerini sundu.