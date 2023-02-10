'Dünyadan yardım yağıyor Türk zenginlerden ses yok'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler binlerce vatandaşın ölümüne on binlercesinin ise yaralanmasına neden oldu. Depremin ardından tüm dünyadan yardım açıklamaları geldi. Depremden etkilenen bazı vatandaşlar "Bütün dünya bize yardım için seferber oldu, kendi zenginlerimiz nerede" diye sordu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler son rakamlara göre, 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybederken 74 bin 242 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Depremler 10 il de etkili oldu ve 6 bin 444 binanın yıkılmasına binlerce binanın da hasar almasına neden oldu. Enkaz altından on binlerce insan kurtarıldı. Depremler 10 ilimizi ve 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Tüm dünyada bilimsel otoriteler gerçekleşen depremleri yüz yılın en büyük felaketleri arasında gösterdi.

Depremin yaşandığı 6 Şubat sabahından tüm dünya adeta bir yardım yarışına girdi. Bir çok ülke resmi olarak arama kurtarma ve temel ihtiyaç malzemelerini bölgeye sevk etti. Bir çok yabancı hem şahsi olarak hem de STK’lar organizasyonları ile bölgeye ayni ve nakdi yardımlarda bulundu. Dünyaca ünlü bir çok sanatçı desteklerini açıkladılar.

Kendisi gecekonduda yaşadığı halde tüm eşyasını eski otomobiline yükleyip Türkiye’ye gönderilmek üzere Bakü’deki yardım merkezine götüren Azerbaycanlı Server Beşirli ve Afganistan’da yaşadıkları tüm zorluklara rağmen "Elimizden bu kadar geliyor, özür dileriz. Allah yardımcınız olsun" notuyla topladıkları yardımlar sosyal medya da çok paylaşıldı, görenleri göz yaşları içinde bıraktı.

Gelen yardımların arasında en çok dikkat çekenlerin arasında bir başkası ise Yunanistan’dan gelen yardımlar oldu. Deprem bölgesindeki bazı vatandaşlar "Bütün dünya bize yardım ederken, Yunanistan bile bizim yanımızdayken büyük holdinglerimiz, ünlü zenginlerimiz nerede?" diye tepkilerini gösterdiler.

Yapılacak tüm bağışlar için AFAD hesaplarına bu adresten ulaşılabilir: www.afad.gov.tr/deprem-bagislari