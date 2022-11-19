'Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı

Kırklareli’nde ‘dur’ ihtarına uymayarak polis aracına çarparak kaçan iki araçta 4 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaşan Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent girişinde iki aracı durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan iki araçla kovalamaca yaşandı. Kovalamacada 34 EKB 856 plakalı hafif ticari araç polis aracına çarpıp kaçmaya devam etti. Ön lastiği patlayan araç Karahıdır Mahallesi’nde durdu. Sürücü ve kaçak göçmenler koşarak kaçmaya başladı. Uyrukları henüz belirlenemeyen kaçak göçmenler ve sürücü ekiplerce yakalandı. ‘Dur’ ihtarına uymayan araçlardan bir tanesinin plakası ters takıldığı gözlemlenirken diğer araç ve sürücüsü İstasyon Mahallesi’nde yakalandı. İki aracın sürücüsü de gözaltına alınırken, kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.