'Dur' ihtarına uymadı, polis memuruna çarpıp ağır yaraladı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen trafik uygulamasında polisin "Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Olayda polis memuru ağır yaralandı.

Olay, saat 22.30 civarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, Özgürlük Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde rutin trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında sürücüsü öğrenilemeyen 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç, polisin "Dur" ihtarına uymadı. Bir anda hızlanan araç, önce trafik polisi Hıdır Canoluk’a, ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Canoluk’un yaralandığını gören ekip arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan polis memuru, tedavi edilmek üzere Gebze’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan polis memuru, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polisi yaraladığı aracı ara sokağa bırakıp kaçtı

Olayın gerçekleştiği cadde, bir süre araç trafiğine kapatıldı. Meslektaşlarını yaralayan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlatan polis ekipleri, aracın plakasının izini sürdü. Ekipler, şahsın kullandığı aracı Gebze Hürriyet Mahallesi 2069 Sokak üzerinde terkedilmiş bir vaziyette buldu. Olay yeri inceleme ekipleri araçtan parmak izi alarak çevrede inceleme yaptı.

Öte yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilçe emniyet müdürleri ve polis memurları, Canoluk’un tedavi gördüğü hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi aldı. Tipioğlu, durumu ciddiyetini koruyan Canoluk’un yakınlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.