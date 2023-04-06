'Dur' ihtarına uymayan şüpheli aracıyla polise böyle çarptı

Bursa’da polis ekiplerinin uygulamam noktasında ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli, polise çarparak kaçtı. İstanbul’a kaçtığı belirlenen şüpheli ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelinin otomobil ile polis memuruna çarpma anı belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çevre Yolu Görükle Bağlantısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri araca ’dur’ ihtarında bulundu. Şüpheli ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı sırada polis memuru Z.Y. (35)’e çarptı. Ekip arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda takviye olarak polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan polis memuru Z.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli kaçtığı aracı ile İstanbul’da kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, aracın sürücüsünün Adem S. olduğunu ve İstanbul’a kaçtığını tespit etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçen ekipler, aracı Küçükçekmece Mahmutbey gişelerinde Adem S. ile birlikte yakalanarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

10 yıl hapis cezası bulunuyordu

Polis memuruna çarparak İstanbul’a kaçan şüpheli Adem S.’nin 10 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin otomobil ile polis memuruna çarpması ve yere düşmesi belediye otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis memurunun sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.