'Dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı, alkollü çıktı
Bursa'nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı.
Bursa’nın İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ’dur’ ihtarına uymayan sürücüyü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı.
Gece 01.00 sıralarında İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri minibüsün sürücüsüne ’dur’ ihtarında bulundu. ’Dur’ ihtarına uymayan sürücü Murat Ö. (25) kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düştüler. Kovalamaca Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde son buldu. Yapılan alkol testinde sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL cezai işlem uygulandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.