'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçtan cinayet zanlısı çıktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayan ticari taksi ekipler tarafından yaşanan kovalamaca sonrasında durduruldu. Araçtan cinayet zanlısı ile birlikte 33 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerinin sabit uygulama görevini yerine getirdikleri sıralarında ticari araç dur ihtarına uymadı ve ekipler tarafından araç takip edilerek durduruldu. Araçta bulunan ve kasten öldürme suçundan aranma kaydı bulunan O.Ç. (23) kaçmaya teşebbüs ettiği esnada boş araziye attığı çanta içerisinde; 1 adet hassas terazi, 33,44 gr kokain uyuşturucu maddesi, 200’lük banknotlar halinde toplam 10 bin TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan O.Ç. ve 5 adet suç kaydı bulunan ticari taksi şoförü S.G.(31) ile ilgili yürütülen tahkikatın devam ettiği öğrenildi.