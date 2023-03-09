Kadınların e-ticaretteki yerine dikkat çeken WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “E-ticaret ile kadınların yüzü gülüyor. Sektörler bazında en fazla kadının direkt, dolaylı ya da ek iş olarak istihdam edildiği sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. E-ticaret, kadın istihdamında lokomotif sektör haline geldi” dedi.

E-ticaret, son 10 yıl içinde büyük bir gelişme kaydetti. Pandemi dönemi, e-ticaretin en az 5 yılda ulaşabileceği hacme ulaşmasını sağladı. Pandemiden elde ettiği ivmeyi her geçen yıl artırarak devam ettiren e-ticaret ekosisteminde iş gücü istihdamında kadınların önemli bir yeri bulunuyor. E-ticaret markalarında yüz binlerce kadın istihdam edilirken, kadın e-ticaret girişimcisi sayısı da giderek artıyor. Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF, e-ticarette kadın istihdamını destekleyen uygulamaları ile dikkat çekiyor. Ömer Nart, “E-ticaret ile kadınların yüzü gülüyor. Sektörler bazında en fazla kadının direkt, dolaylı ya da ek iş olarak istihdam edildiği sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. E-ticaret, kadın istihdamında lokomotif sektör haline geldi” dedi.

“Sanayici de ev hanımları da e-ticaret yapıyor”

Global e-ticaret platformu WORLDEF, e-ticaret etkinlikleri, eğitimleri ve yayıncılığında öncü bir marka olarak ekosistemde etkinliğini giderek artırıyor. Ömer Nart, sektörde kadın istihdamına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

E-ticaretin ev hanımlarından kurumsal kariyeri olan kadınlara kadar her seviyedeki kadına istihdam olanağı sunduğuna işaret eden Nart, “E-ticaret sektöründe birçok iş kolundan marka var; sanayici de esnaflar da ev hanımları da zanaatkâr da e-ticaret yapıyor. Bu sebeple e-ticaret, geleneksel iş modellerinin üzerinde bir yerde konumlanıyor. E-ticaret bir sanayi değil; çünkü bir üretim mekanizması değil; ama hem üretici hem tüketici hem de farklı hizmet alanlarını bir araya getiren ekosistem olarak iş gücü istihdamında önemli bir rol üstleniyor” dedi. Nart, bunlarla birlikte, e-ticaret ile bağlantılı iş kollarında ciddi bir kalifiye personel açığı olduğunu belirterek, “E-ticaret işletmesi sayısı arttıkça iş gücü açığı da artıyor” şeklinde konuştu.

“Köylü kadın, ürettiği pekmezi İtalya’ya satıyor”

Kadınların e-ticaret ile kendilerine uçsuz bucaksız bir istihdam alanı bulduğuna işaret eden Nart, “Bir bakıyoruz bir köy kadını, torunlarının bir e-ticaret platformunda açtığı satıcı hesabı ile köyde ürettiği pekmezi İtalya’ya satıyor. Rizeli genç girişimci kadın, yaylarda ürettiği Anzer balını Körfez’e satıyor. Bir ev hanımı el emeği örgülerini Etsy ile Amerika’ya satıyor. Bunlar sadece satıcı örnekleri Bir de e-ticaretin hizmet ve operasyonel süreçlerinde aktif rol alan kadınlar var. E-ticaret kuryelerinden yazılımcılara, web tasarımcıdan dijital pazarlamaya kadar e-ticaretin temas ettiği birçok alanda kadınların istihdam edildiğini görüyoruz” diye konuştu.

“E-ticaret ile kadınların yüzü gülüyor”

“E-ticaret ile kadınların yüzü gülüyor. Sektörler bazında en fazla kadının direkt, dolaylı ya da ek iş olarak istihdam edildiği sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. E-ticaret, kadın istihdamında lokomotif sektör haline geldi” diyen Nart, “E-ticaret girişimcisi kadınların sayısı çok fazla. WORLDEF’ten eğitim alan ve etkinliklerimize katılarak e-ticarette iş alanları arayan birçok kadın var. Sektör, direkt ya da dolaylı olarak kadın girişimcilere kapılarını açıyor. Kendi işinin yanında ek iş olarak e-ticaret yapan kadınlar da var. Hızla büyüyen sektörde kadın girişimci ve kadın çalışan sayısı daha da artacaktır. Türkiye’de kadınların e-ticaret ile global pazarlarda büyük başarılara imza atabileceğine inanıyorum. Bu vesileyle dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” açıklamasında bulundu.