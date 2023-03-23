'E-ticaret ve E-ihracat konferansı' ATO desteğiyle yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaretin yapılma şeklinin de değiştiğini belirterek, “Bu çağda yaşanan gelişmeleri takip etmediğimiz sürece sınıfta kalacağız. Takip etmek ve uyum sağlamak zorundayız" dedi.

ATO desteğiyle yeni nesil etkinlik platformu Oniki’nin yenilikçi konseptiyle hibrit olarak gerçekleştirdiği “E-ticaret ve E-ihracat konferansı” gerçekleştirildi. Başkent’teki üreticiler ve markalar, e-ticaret ve e-ihracat alanındaki satıcılar ve ekosisteme çeşitli çözümler sunan hizmet ve servis sağlayıcı firmalar bir araya geldiği konferansın açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi. Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle zor bir coğrafyada bulunduğunu kaydeden Baran, “Bu yüzden günlerimizi, üyelerimizin dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini bütün gayretimizle nasıl aşarız, önlerindeki engelleri nasıl kaldırırız, onlar için neler yapabiliriz diye geçiriyoruz" dedi.

“Ankara’da e-ticaret yapan işletme sayısı arttı”

Ankara Ticaret Odası üyelerinin çağa ayak uydurması, e-ticaret ve e-ihracat alanında gelişmeleri için başlattıkları seferberlik ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Baran, bu çalışmalarla daha önce hiç e-ticaret yapmamış üyeleri e-ticaret yapar hale getirdiklerini söyledi. Baran, üniversite öğrencilerine yönelik eğitimlerle de dış ticaret uzmanı yetiştirdiklerini aktardı. Bu çalışmalarının e-ticaret verilerine yansıdığına dikkat çeken Baran, “Pandemi başlamadan önce Ankara’da e-ticaret yapan işletme sayısı 6 bin civarındaydı. Ankara Ticaret Odası olarak bizim de katkımız ve desteğimizle bu sayı 39 bine yükseldi. Türkiye’de e-ticaret yapan işletme sayımız ise 68 binden 488 bine yükseldi. Türk insanı bu yeniliğe uyum sağladı” diye konuştu.

“Dijitalle geleneği buluşturmak zorundayız”

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında kamudan özel sektöre, dijital tamamlayıcı unsurlardan lojistiğe kadar bu alandaki bütün içeriklerin bir araya toplanarak gelişimin “on ikiden” vurulabileceğini söyledi. Yılmaz, “Cari açığı kapatacaksak, hizmet sektörünü ayağa kaldıracaksak, dijitalle, yazılımla, ajansla, e- ticareti aynı masada toplamadığımız müddetçe gelişme şansımız yok. Sanayi devrimini kaçırmış bir toplumun yeşil dönüşümü kaçırmaması ve e-ticareti kaçırmaması için de başka bir çaremiz yok. E-ticarette dünyanın gittiği yönde koşmak, deneyimle içeriği, dijitalle geleneği buluşturmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“E-ticaret ve E-ihracat Konferansı”nın açılışında OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Oniki Kurucu Ortak CEO Ziya Kızıltan, Webolizma-Algoritim CEO Ecevit Saraç, ETİD Genel Sekreteri Özer Gürkan da birer konuşma yaptı. Konferanslar ve B2B görüşmelerle devam eden etkinlikte ATO Meclis ve Komite Üyeleri ile çok sayıda iş insanı da yer aldı.