'Edebiyat Savaşta Sempozyumu' sona erdi

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sempozyumda, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet dönemi, edebiyata yansımalarıyla ele alındı.

Nilüfer Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği ‘Edebiyat Savaşta Kurtuluş Yılları Romanları ve Başlıca Yazarları Sempozyumu’ Akkılıç Kütüphanesi’nde yapıldı.

İki gün süren sempozyumun ikinci gününde 5 oturum gerçekleşti. Edebiyat ve tarih severlerin ilgiyle takip ettiği oturumların ilki; ‘Halide Edip Adıvar: Kurtuluş Savaşı Romanları Türünün Muharip Kurucusu’ başlığıyla yapıldı. Prof. Dr. Nüket Esen’in oturum başkanlığını yürüttüğü oturumda; Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya Eraydın Argunşah, ‘Bir Modern Destan Olarak Ateşten Gömlek’, Pınar Gezgen ‘Ateşten Gömlek’i Mektuplar Üzerinden Okumak’, Doç. Dr. Zeynep Uysal ‘Hangi Millet Vurun Kahpeye de Gerçekler ve Tahayyüller’, Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hülya Adak ‘Zabel Yesayan’ı Kurtuluş Savaşı Romanları ve Halide Edip’in ‘Ateşten Gömlek Üzerinden Okumak’ başlığıyla değerlendirmelerde bulundu.

İkinci oturumda ise dönemin yazarlarından Yakup Kadri Karaosmanoğlu ele alındı. “Jakobenizm, Sol Kemalizm ve Halka Rağmen Bir Savaş” başlıklı oturumunun başkanlığını Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan yaptı. Oturumda; öğretim üyesi Dr. Olcay Akyıldız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr. Murat Cankara, Doç. Dr. Şener Şükrü Yiğitler görüşlerini paylaştı.

Kemal Tahir: ‘Kurtuluş Savaşı’na Soldan Bakan Tarihi Roman’ başlıklı oturumun başkanlığını ise, Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mine Ersevinç yaptı. Oturuma Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Erkan Irmak, Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Engin Kılıç, Sabancı Üniversitesi’nden Aslan Erdem ve Prof. Dr. Halim Kara katıldı.

“Tarık Buğra: Milliyetçi Mukaddesatçılıktan Türk-İslam Sentezine Kurtuluş Savaşı’nı Yeniden Yazmak’ başlıklı oturum ise; Prof. Dr. Hülya Eraydın Argunşah yönetiminde ve Şamil Dayanç, öğretim üyesi Dr. Veysel Öztürk, öğretim görevlisi Dr. Esra Dicle, Koç Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr. Mehmet Fatih Uslu’nun katılımıyla yapıldı.

Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Berkay Aydın’ın yönettiği son oturumda ise; Uludağ Üniversitesi’nden öğretim üyesi Dr. Zuhal Eroğlu Koşan, tarih öğretmeni İrem Vançin, Dr. Deniz Aktan Küçük ve Mert Tutucu ‘Atilla İlhan: 21. Yüzyılda Ulusalcılık ve Kurtuluş Savaşı Anlatısını Yeniden Yazmaya Devam Etmek’ başlığı altında görüşlerini paylaştı.