'Edremit Tatlıları' etkinliği büyük ilgi gördü

Balıkesir’de yöresel tatların sergilendiği etkinlikte, hem Edremit halkı hem de ziyaretçiler, unutulmaya yüz tutmuş tatları keşfetme fırsatı buldu.

Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Oya Gülay Ocaktan, etkinliğin açılışında, "Amacımız, yöremizin eşsiz lezzetlerini yaşatmak ve unutulmaya yüz tutmuş tatları gelecek nesillere aktarmaktır. Bu yıl da bizleri yalnız bırakmayan, etkinliğimize sponsor desteği sağlayan Ekrem Yanbolluoğlu, Mürteza Helvacıoğlu ve Ahmet Ağa Tekin’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca, katılım ve destekleri için Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’a ve değerli ekibine şükranlarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki yıl, daha geniş bir organizasyonla üçüncü etkinliğimizi düzenlemeyi ve geleneksel tatlılarımızı daha fazla kişiyle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Geleneksel Edremit Tatlıları Tanıtım Buluşması’na katılmaktan büyük mutluluk duydum. Yöremizin benzersiz tatlarını tanıtan ve yemek kültürümüzü yaşatan bu etkinliğe katkı sağlayan Dernek Başkanı Oya Gülay Ocaktan’a, yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Edremitliler Dayanışma ve Kültür Derneği’nin düzenlediği etkinlik, bu yıl da geleneksel tatların tanıtılmasında önemli bir rol oynadı. Önümüzdeki yıl, daha geniş katılımlı ve daha çeşitli bir organizasyonla düzenlenmesi planlanan etkinlik, Edremit’in kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.